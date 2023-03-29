Müjdeler Geldi! Bayram Öncesi Emekliye İkramiye Müjdesi Verildi, Hangi Emekli Ne Kadar İkramiye Alacak?

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamış olduğu en düşük emekli aylığı 5500 TL olarak bilinirken zamlı hale 7500 TL tutarına çıktı. Bu açıklamaların ardından emeklilere yönelik olarak büyük müjdeleri verdi ve bayram ikramiyesi olarak eskiden ödenen 1100 TL yerine 2000 TL tutarında ikramiye belirlenmiş oldu.

Son zamanlarda uzun süreden beri tartışılan emeklilikte yaşa takılanlar konusu nihayet bir karara bağlandı ve milyonlarca vatandaş bu yasa ile emeklilik hakkını elde etti. Bayram ikramiyesine emeklilikte yaşa takılanların faydalanıp faydalanmayacağı konusu ise akıllarda soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığı görevinde bulunan Vedat bilgin ise emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili çok güzel haberleri paylaştı. Sayın bilgin bu düzenlemelerden emeklilikte yaşa takılanların kapsamında emekli olanlar da dahil olmak üzere Türkiye’de toplamda 15,6 milyon emeklinin yararlanacağı müjdesini verdi.

Emekli İkramiyesi 2000 TL’ye Çıkarıldı

2022 yılında Bayram öncelerinde verilen emeklilere yönelik olarak bayram ikramiyesi 1100 TL idi. Ancak asgari ücretin ve emekli maaşlarının artmasından dolayı bu yan ödemeleri de zam yapıldı ve 1100 TL tutarında olan bayram ikramiyesi 2023 yılının Ramazan Bayramı öncesinde 2000 TL olarak ödenecek. Bu konu ile alakalı olarak yasal düzenlemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan torba yasa teklifine de eklenmiş durumda. Torba yasa teklifleri değerlendirilip kabul edildiğinde bayram öncesi yapılan ikramiyelere 900 TL’lik bir zam eklenerek Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek.

2023 yılında 2000 lira olan bayram ikramiye ödemesi Ramazan bayramı ve kurban bayramında toplamda 4000 TL olarak ödenecek. Türkiye Büyük millet meclisi başkanlığına sunulmuş olan 18 maddeden oluşan yasa teklifi gelecek hafta salı günü plan ve bütçe komisyonunda görüşülecek. Teklif içeriği olarak Bayram ikramiyelerine ilişkin düzenleme de yer alınacak ve bayram içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartı ile Ramazan Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı öncesinde 1100 TL olan ikramiye ödemesinin 2000 TL çıkarılması konusu görüşülecek.