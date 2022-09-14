O Bankada Faiz Depremi Yaşanıyor! Faiz Oranları Düştü! Hemen Başvurabilirsiniz

Binlerce kişi pandemi döneminde en çok finansman desteğine ihtiyaç duydu. İhtiyaç duyulmasında ön plana çıkan konut alımları, sağlık ihtiyaçları ve taşıt alımları bankalara başvuruları arttırdı.

Finansman ihtiyacında vatandaşlara bu konuda ne fazla destek sağlayan bankalar arasında HSBC bunuyor. Bankadan taşıt almak isteyenler düşük faiz oranlarının sunulacağı açıklandı. Müşteri çekmek amacı ile fırsatlar sunan banka, taşıt kredilerinde yeni kampanyalar ile ilgili açıklamaları yaptı.

Gerek Kamu gerekse özel bankalar arasında kampanya yönünden bir adım önde olan banka, aylık 0,99 faiz oranları ile başvuran tüm vatandaşlara kredi vereceğini açıkladı. Vatandaşlar tarafından şaşırtan kampanya ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Koşul Ve Başvurusu Olmayan Kredi

Kredi faiz oranlarında önemli derecede indirim yapan banka taşıt kredisi için müşterilerini sevindiriyor. Hiçbir başvuru olmadan şart aranmadan kredi verilecek. Ek teminata ve kefile gerek duyulmuyor. Gerekli olan evraklar ile başvuru tamamlanabilir.

Başvurular banka şubelerine direkt olarak yapılması gerekiyor. Taşıt kredisi için başvuruda bulunacak olan kişilerin başvuru formunu doldurmaları gerekir. Kendilerine ait bilgileri içeren belgeleri barka şubesine teslim etmeleri durumunda başvuru tamamlanır.

Müracaatlarda nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport belgelerinden biri olması yeterli. Özel sektörde çalışan kişiler ile memurlar maaş bordrolarını, emekli vatandaşların ise emekli hesap cüzdanları, serbest çalışanlar vergi levhaları ve bağlı oldukları mesleki kuruluştan alınacak üyelik belgelerini banka şubelerine teslim etmeleri gerekir.

Hsbc Banka %0,99 Faizli Taşıt Kredisi

HSBC Bank kredi fırsatı sunuyor. Aylık olarak 0,99 faiz oranları ile sunmuş olduğu kampanyada düşük faiz oranlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar bu fırsatı değerlendirebilirler. Taşıt almak isteyen kişiler, banka tarafından uygulamaya koyulan bu fırsat ile doğa dostu araçlara kavuşabilirler.

Talepleri karşılamada zorlanan banka müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Aylık 0,99 faiz oranları ile taşıt kredisi veren banka 36 ay vade imkânı tanıyor. Sunulan tüm kampanyalarda sunulan fırsatlar elektrikli veya hibrit araçlar için geçerli olacak.