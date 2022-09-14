Emekliler Dikkat! Maaşınızın 20 Katına Kadar Nakit Alabilirsiniz! 

Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlara yeni bir duyuru paylaşıldı. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde kamu bankaları aracılığı ile birlikte maaşınızın 20 katına kadar bireysel tüketici kredisi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, nakit ihtiyaçları olması durumunda istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirerek banka kredi notu düşük olsa bile kamu bankaları üzerinden emekli kredisi kullanabiliyor.

Emekli maaşınızın 20 katına kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunacak olan bu üç banka üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz 100000 TL'ye kadar ise 24 ay vadeli gelir, belgeli kredi verilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde ihtiyaç kredisi imkanı sunacak olan bu bankalar üzerinden nakit ihtiyacı olan kişilerin aynı gün içinde hesaplarına ödemeler alabileceğini de söyleyebiliriz.

Emekli maaşınızın 20 katına kadar kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alıyorsanız, emekli maaş almış olduğunuz banka şubesine giderek, sadece kimliğinizi, bireysel müşteri temsilcisine vermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alacak olan kişilerin 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kullanabilecekleri bu kredilerde şartlar dahilinde aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırılmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu dolduran vatandaşlara ve kendi bankasının internet bankacılığını kullanan tüm emeklilere ihtiyaç kredisi hemen vermektedir.