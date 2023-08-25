TEB kolay ve hızlı kredi başvurusu hayalinizdeki eve sahip olabilmenizi daha kolay hale getiriyor. 120 ay vadeli esnek geri ödeme fırsatı sunan TEB kiracılık dönemini sona erdiriyor. Kredi notu ve aylık gelir üzerinden yapılacak başvurular banka tarafından değerlendirmeye alınıyor. Kişiye özel bireysel geri ödeme planı bütçeye uygun belirlenecek taksit tutarı ile birlikte başvuran tüm banka müşterileri bu fırsatı değerlendiriyor.

TEB 500 BİN TL KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TEB Mobil bankacılık üzerinden yapılacak ev kredisi başvurusu ön değerlendirme sürecinden geçiriliyor. Dakikalar içerisinde olumlu ya da olumsuz mesaj banka tarafından kayıtlı cep telefonu numarasını iletiliyor. Ön onay alan tüm krediler başvuru aşamasının tamamlanabilmesi için banka şubelerinden talep edilebiliyor.

TEB her ay sabit taksitli ödeme yapabileceğiniz konut kredisi başvurusu için banka müşterisi olmak gerekiyor. CEPTETEB Mobil uygulama üzerinden görüntülü görüşme yolu ile müşteri hesabı açtıran her kullanıcı banka şubesinin sunduğu şifre ile sisteme giriş yaparak konut kredisi başvurusunu iletebilir.

TEB 500 BİN TL KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEME TABLOSU

TEB masrafsız konut kredisine; kredisi sicili temiz olan ve bankanın kriter olarak kabul ettiği kredi notu yüksek olan tüm müşteriler başvurabilir. Banka gerekli evrakları incelediğinde başvuru sürecinde kişiden kefil talep edebilir. TEB 120 ay vadeli 500 bin TL konut kredisi geri ödeme planı aşağıdaki listeden incelenebilir:

-Kredi tutarı: 500 bin TL

-Kredi vade süresi: 120 ay

-Kredi faiz oranı: %3,75

-Kredi taksit tutarı: 18.978,93 TL