Emekliler İçin İş Bankası’nın Promosyon Rakamları Belli Oldu mu?

Haberin kısa özeti, emekliler ile ilgilidir. Emekliler için maaş aldıkları bankanın üç senede bir yapacağı promosyon ödemeleri son derece önem taşır. Tek sefer ödenen bu tutarlar, emekli vatandaşların toplu harcama kalemlerini kapatmaları için de önemli bir yere sahiptir. Emekliler için İş Bankası’nın yaptığı promosyon kampanyası, 31.12.2022 tarihine kadar olan başvurular içindi.

Bu kampanya, emeklilikte yaşa takılanların yasasının çıkmasının beklentisi nedeniyle 31.03.2023 tarihine kadar uzamıştır. İş Bankası, bilindiği üzere; depremde zarar görmüş vatandaşlarımız için de en çok yardımı yapan bankaların başında gelir. Borcu olan depremzede vatandaşların borçlarını silmesi ile tüm bankalar arasında bir ilke imza atmıştır. Şu anda da EYT kapsamında emekli olacak vatandaşlar için promosyon çalışmasını tamamlamış olup; hükümetin Resmi Gazetede yayımlamasını beklemektedir.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesi İçin Yapılan Promosyon Çalışması

Hükümet kanadı tarafından 21.02.2023 tarihinde Meclis’e getirileceği söylenen yasa için İş Bankası, detaylı bir promosyon çalışmasını tamamlamış bulunmaktadır. Bu konuda en büyük sıkıntı, hükümet tarafından net bir tarih verilmeyişidir. Sürekli ertelenen yasa görüşmeleri, deprem nedeniyle, iki hafta kapatılan Meclis’in açılış tarihi olan 21.02.2023’de gündem maddesi idi. Son anda yapılan açıklamalar ile Meclis’in açılış tarihi 28.02.2023 olarak belirlenmiştir.

Bu tarihte de hükümetin gündeme alıp almayacağı belli olmayıp, yasalaşacak tarih konusunda netlik bulunmamaktadır. Bankanın özverili çalışmaları EYT kapsamında olanlar için iyi niyetli bir yaklaşım olarak masada durmaktadır. En kısa sürede yasalaştığı takdirde İş Bankası imkanları dahilinde en yüksek oranlarda promosyon ödemelerini EYT kapsamındaki vatandaşlara vermek için çalışmalarını tamamlamıştır. Hükümetin yasayı Meclis’e getirmesi beklenmektedir.

Promosyonların En Hızlı Şekilde Hesaplara Yatırılması

Emekli maaşlarını İş Bankası’na taşıyan emekliler için 2023 yılı güncellenen İş Bankası promosyon tutarları şu şekildedir:

3.500 Liraya kadar, 4.500

3.500-7.500 Lira arası, 5.250

7.500-10.000 Lira arası 6.750

10.000 Lira üzeri için de 7.500 Lira olarak belirlenmiştir. Başvuru tarihinden itibaren üç gün zarfında maaş promosyonları emeklilerin hesaplarına yatırılacaktır. İnternet veya mobil bankacılık hizmetlerinden yararlanalar için promosyonlar, hiç zaman kaybetmeden hesaplarında olacaktır. Banka, kart aidatı da almamaktadır.