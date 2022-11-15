O Banka Süper Kampanya Başlattı 50.000 TL Altında Başvuru Yapan Herkese Onay Verecek...

50 000 TL'ye kadar yeni bir kredi kampanyası başlatan ING Bank üzerinden hızlı bir şekilde kredi onayı alabileceksiniz.

Banka, yapmış olduğu kampanyalar ile son dönemlerde kredi kampanyalarında örnek banka olarak ön plana çıkıyor. 50 bin liraya kadar kredi başvurusu yapan kişilerin kredi notuna göre onay verecek. Kredi başvurusunda bulunan kişilere onay vermenin yanı sıra kişilerin kredi notuna göre faiz oranı uygulanacak. Banka resmi internet sitesi üzerinden duyurmuş olduğu habere göre kredi başvurularının istenilen yerden ve istenilen zamanda yapılabilecek.

İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen müşteriler ING Bank üzerinden kampanyaya katılım sağlayabilirler. 50 bin liraya kadar verilecek olan krediyi hızlı bir şekilde onay alıp kullanılabilecek. Uzun süredir beklenen kampanyada başvuru şartları açıklandı. Kampanya ile ilgili olarak tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Kredi Başvuru Şartları

ING Bank tarafından başvuru yaparak kredi almak isteyen vatandaşlar TC kimlik numaraları üzerinden sorgulama yaparak alınabilecek kredi hakkında bilgi sahibi olabilirler. İhtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen müşterilerin belli şartları sağlamaları durumunda onay alabilecek. Başvuru için gerekli olan ilk şart 18 yaşından büyük olma, bankalardan dolayı icralık veya avukatlık durumun söz konusu olmaması, kara listede yer almaması gerekir. Bu şartları sağlamanız halinde kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Kredi başvuruşunda bulunmak isteyen vatandaşlar, bankanın resmi internet sitesinden giriş yaptıktan sonra kredi başvuru formunu doldurmaları gerekir. Formun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekiyor. Verilecek bilgiler kredinin onay alıp almaması konusunda sonucu belirleyecektir.

TC kimlik numarası ile yapılan sorgulamada ne kadar kredi alınacağı ve onaylanacağı gösterilecektir. 50 bin lira tutarlı kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ilk taksit ödemelerinde 3 aylık erteleme imkânına da kavuşmuş olacak. Alınacak olan bu kredide vade 36 ay olarak belirlendi.

Şubelerden Yapılacak Başvuru

Bankanın resmi internet sitesinden başvuru yapılabildiği gibi, banka şubelerinden de başvuru yapma imkânı mevcut. En yakın banka şubesine giderek hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirsiniz.