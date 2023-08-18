Vakıfbank yıllardır hayalini kurduğunuz o eve kolay yollarla ulaşabilmenizi sağlayacak farklı teklifler sunuyor. Vakıfbank klasik konut kredisi ve Sarı Panjur konut kredisi teklifi ile Ağustos ayına damga vuruyor. Esnek ödeme imkanı 120 aya varan vade seçeneği ile sunulan konut kredisi teklifinden yararlanmak isteyenler Vakıfbank Mobil uygulama üzerinden müşteri hesabı oluşturabilir. Düşük faiz oranları ile esnek geri ödeme fırsatı sunan VakıfBank 100 bin TL kredi başvurusu sms ile cep telefonu numarası üzerinden yapılabiliyor.

VAKIFBANK 100 BİN TL KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıfbank’ın banka müşterisi olan tüm kullanıcılarına özel sunmuş olduğu bu kampanya eşit ya da artan taksitli iki farklı seçenek ile alternatif bir ödeme planı doğrultusunda sunuluyor. Yeni konut alımlarında geçerli olan bu kampanya ile kredili hayat sigortası bu teklife dahil ediliyor.

VakıfBank'ın kefilsiz ve şartsız sunduğu 100 bin TL kredi teklifinden 120 ay vadeyle yararlanmak isteyenler bankada kayıtlı cep telefonu numarası ile başvuruda bulunabilir. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak isteyen kullanıcılar için yapılması gerekenler şunlardır:

“Aralarında birer boşluk bırakarak KONUT yazıp TC kimlik numarası ve aylık gelir yazılarak 5724'e sms olarak gönderilmelidir.”

VAKIFBANK 100 BİN TL KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEME TABLOSU

Vakıfbank 120 ay vadeli 100 bin TL konut kredisi teklifine dair tüm detaylar aşağıdaki listeden incelenebilir: