O Banka, Öğrenci ve Velilerin Bütün Masraflarını Karşılayacağını Duyurdu! Başvuru İçin Acele Edin. Halkbank resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre eğitim yaşamını sürdüren öğrencilerin bütün eğitim harcamalarının ekonomik şartlarda yerine getirilmesi açısından avantajlı koşullar ile eğitim kredisi kampanyası oluşturuluyor. Halkbank tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 150 bin TL'ye kadar olan bütün eğitim harcamalarının karşılamaya yetecek bir kredi kampanyası oluşturuldu. İşte karşınızda 36 aylık vade seçeneği şeklinde Halkbank tarafından sunulan eğitim kredi kampanyası detayları ve çok daha fazlası haberimizde…

2022 Halkbank Eğitim Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

2022 senesi içerisinde kamu Bankası olarak faaliyetlerini sürdüren Halkbank, özellikle de velilerin ve öğrencilerin artış gösteren eğitim masraf ile maliyetlerini yerine getirebilme açısından düşük faiz oranları ile uygun geri ödemeli eğitim kredileri ile destek olmaya çalışıyor. 650 bin TL'ye kadar olan bütün acil eğitim masraflarının karşılanması halkbank'ta

Halkbank Tarafından Yüze 1.65'ten Başlangıç Yapan Faiz Oranları İle Eğitim Kredisi Avantajları

Halkbank sosyal medya hesapları ve resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre aylık yüzde 1.65 faiz oranı ile 36 aylık vade seçeneği şeklinde sunulacak 150 bin TL tutarında eğitim kredisinin verilmesi hedefleniyor. 36 aylık vade seçeneği ile 50.000 TL tutarında kredi çekilmesi mümkündür. Bu nedenle 24 aylık vade seçeneği şeklinde eğitim kredisinde faydalanmanız mümkündür. Böylece eğitim ile ilgili karşınıza çıkacak bütün maliyetleri halk bankasının vereceği destek ile gidermeniz mümkün hale gelecek.