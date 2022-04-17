Akbank 7500 TL ve Üzerinde Nakit Vereceğini Açıkladı! Faizli ve Faizsiz Seçenekler İçin Liste Yayınladı

Bunu Yapanın Hesabına Anında 7500 TL Para Gidecek! Son Başvuru Tarihine Dikkat! Türkiye'nin en prestijli ve öncü bankaları arasında yer alan Akbank ile ilk kez Akbanklı olacak vatandaşlara yönelik 'Hoşgeldin kredisi' adı altında 7500 TL tutarında 0 faiz oranı ile kredi verilecek. Bundan 3 gün önce Akbank resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasında yer alan bilgileri okuyan tüketiciler adeta Akbank şubeleri önünde kuyruk oluşturdu. 2021 senesi içerisinde 5000 TL olan faizsiz kredi limiti bu sene 7500 TL'ye çıkarıldı ve böylece vatandaşların artış gösteren maliyetlerinin yerine getirilmesi hedeflendi. Peki Akbank 7500 TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte cevabı ve çok daha fazlası haberimizde…

Akbank 7500 TL faizsiz ve masrafsız kredi başvurusu işlemleri nasıl yapılır?

7500 TL tutarında ve 0 faiz oranı ile Akbank tarafından verilecek kredinin kullanılması için ilk defa Akbank müşterisi olmak gerekir. Diğer taraftan bu işlem, Akbank şubelerinden değil de mobil uygulama üzerinden yapılmaktadır. Yani banka şubesine gitmeden kişilerin uzaktan cep telefonu ya da diğer mobil cihazlarını kullanmak suretiyle Akbank tarafından vatandaşların hizmetine sunulan Akbank mobil ile internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ilk defa Akbank müşterisi olacak vatandaşlara yönelik faizsiz ve masrafsız bir şekilde 7500 TL tutarında krediden faydalanmaları sağlanacak.

Kredinin geri ödemesi en çok 12 aylık taksit şeklinde belirlenecek ve en çok 7500 TL tutarında kredi 0 faiz oranı ile verilecek. 12 aylık vade seçeneği şeklinde sunulacak 7500 TL faizsiz ve masrafsız kredi ile alakalı aylık ödenecek taksit tutarı 625 TL'ye denk geliyor. Kredi de 39. 38 TL'lik bir kredi tahsis ücretinin alındığını bilmenizde fayda olacaktır.