O Banka, Müşterilerine Kısa Mesaj Gönderdi: Şubelerimiz, Bundan Böyle Cumartesi Günleri De Açık Olacak! Bankalarda hesabı bulunan ve banka müşterisi olan bütün vatandaşları yakından ilgilendiren son dakika bir gelişmesi yaşandı. Bilindiği gibi banka şubeleri hafta içi 5 gün süreyle hizmet sunuyor. Özel günlerde yarım gün yahut tatil olan şubeler hafta sonu hizmet vermiyor. Bankalar, cumartesi günü de şubelerini açık tutmak amacıyla çalışmalara başladı. Cumartesi günü tüm gün çalışacak ilk pilot banka ve şubesi de belli oldu. Cumartesi günü hangi işlemler gerçekleştirilecek? İşte detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Bankacılık piyasasında faaliyet gösteren bankalar genel itibarıyla vatandaşlardan topladıkları mevzuatları yine aynı şekilde değerlendirip diğer tüketicilere faiz ya da emtia şeklinde sunmaktadır. Alım satım işlemlerinden yüklü miktarda kazanç elde eden bankalar, hafta içi çalışmalarının haricinde hafta sonu çalışmak amacıyla çalışmalara başladı.

Pilot uygulama başlayacak!

Bazı bankalar, cumartesi günleri şubelerini açık tutmak amacıyla çalışmalara başladı. Yapı Kredi Bankası, müşterilere bilgi vererek cumartesi günleri İstanbul Şaşkınbakkal’da bulunan şubelerinin saat 10.00'da başlayıp saat 17.00'ye kadar hizmet vereceğini açıkladı.

Bütün işlemler gerçekleştirilecek

Söz konusu pilot uygulanmanın yapılacağı şubede bütün bankacılık uygulamaları ve hizmetleri ile alakalı çalışmaların tamamının normal Hafta arası gibi gerçekleşeceği açıklandı.

Banka şubesi cumartesi günleri de faaliyet gösterecek

Çok sayıda banka cumartesi günleri tam gün mesai açısından hazırlıklarını sürdürüyor. Şimdiye kadar Yapı Kredi Bankası haricinde diğer bankalar konu ile alakalı henüz bir açıklama yapmadı.