SON DAKİKA: Sigara ve Alkole Zam! 

Sigara ve Alkole Zam! Resmi gazetede ilan edilen son karara göre alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi (ÖTV) oranında artışa gidildi. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Sigarada ve alkollü içeceklerde ise %25 oranında arttı. Bu artış ise etiketlere zam şeklinde yansıyacak.

Alkollü içecekler ile sigarada özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarı arttırılmasına yönelik karar, resmi gazetede ilan edildi. Buna göre alkollü içecekler ile sigara ürünlerde özel tüketim vergisi (ÖTV) oranında artışa gidildi.

Sigarada Artış Oranı

Sigarada özel tüketim vergisi artış oranı şeklinde gerçekleşti. Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı otomatik bir şekilde 0.78'ye çıktı. Böylece bir paket sigaradan alınacak ÖTV oranı 1.69 TL arttı.

Alkollü içeceklerde artış oranı %25

Alkollü içeceklerde özel tüketim vergisi artış oranı %25 olacak şekilde gerçekleşti. Buna göre 1 litre rakının vergisinde 64 TL tutarında artış olurken, 70'lik rakıda vergi artışı ise 45 TL olacak şekilde gerçekleşti.

Temmuzda Enflasyon Artışı Gerçekleşmeyecek

Edinilen son dakika bilgisine göre son vergi artışı sebebiyle temmuz ayı içerisinde yapılması planlanan enflasyon oranındaki vergi artışı yapılmayacak. Böylece temmuz ile aralık dönemine ait sigara ve alkollü içeceklere yapılması muhtemel olan %60 oranındaki özel tüketim vergisi güncellemesi gerçekleşmeyecek.