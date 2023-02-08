Artık değişti! Emekliye verilecek ödemeler de limitler yükseldi! Son dakika emekliye müjdeli haber verildi!

Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz kredileriyle ilgili yükseltiler limitler duyuruldu. Emekli maaş hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlara banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri kamu bankaları üzerinden yüksek limitli olarakta artık verilmektedir.

Emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve hızlı bir şekilde onay alabileceğiniz kampanyalara katılmak istiyorsanız, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç, kredisi ödemelerinden faydalanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri hızlı bir şekilde yapılmaktadır.

EMEKLİ ÖDEMESİ BAŞVURUSU

Emekli maaş hesapları üzerinden ödeme alacak olan vatandaşlar, maaş müşterileri olmaları durumunda, işlemlerini Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden internet sitesi ve İnternet Şubesi aracılığıyla gerçekleştiriyor. Emekli maaşını almış olduğunuz banka üzerinden işlemlerinizi yaparak, artık 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz 100000 TL'ye kadar da gelip, belgeli olarak kredi ödemelerinizi internet üzerinden de başvuru yaparak alabiliyorsunuz.

Emekli maaşı, bu banka üzerinde olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşları, kamu bankaları destek olarak işlem vermektedir. En düşük faiz ödemeleriyle birlikte sizlere kredi imkanı sağlayacak olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları bu kampanyalarda, emekli maaş hesapları aracılığı ile birlikte kredileriniz hesaplarınızı hızlı bir şekilde yatırmaktadır.

Emekli maaş hesapları üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler, ilk defa maaşlarını bankalara taşıyarak, kredi almak istiyorlarsa, emekli promosyon kampanyalarından da faydalanabiliyor ve kamu bankalarının vatandaşlara vermiş oldukları 5000 TL'ye kadar promosyonlardan hızlı bir şekilde alabiliyor.