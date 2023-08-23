CEPTETEB Mobil uygulama üzerinden başlattığı çekiliş kampanyası büyük heyecan yarattı. 30 Eylül tarihine kadar geçerli olan kampanya dönemi boyunca tüm bankacılık işlemlerini CEPTETEB Mobil uygulama üzerinden yapan kullanıcılar sayısız hediyenin sahibi oluyor. CEPTETEB çekiliş kampanyasına katılmak ve faydalanmak isteyenlerin “Katıl” butonu üzerinden başvuruda bulunması gerekiyor.

CEPTETEB İLE ÇEKİLİŞ HAKKI NASIL KAZANILIR?

CEPTETEB ile çekiliş hakkı kazanmak isteyenler şu işlemleri uyguladığında 10 adet çekiliş hakkı kazanacak:

-CEPTETEB Mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirip uygulamaya giriş yapmak

-Farklı banka hesaplarını CEPTETEB Mobile eklemek

-CEPTETEB kredi kartı başvurusunda bulunmak

-CEPTETEB Mobil uygulama üzerinden fatura talimatı vermek

-CEPTETEB Mobil uygulaması üzerinden yatırım hesabı açmak

-CEPTETEB Mobil uygulaması ile QR para çekme işlemini gerçekleştirmek

-CEPTETEB Mobil uygulaması üzerinden kolay adres tanımlanmasında bulunmak

CEPTETEB ONLİNE KAMPANYA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

CEPTETEB’in çekiliş hakkı kazandıran kampanyası 30 Eylül tarihinde 23.59'da sona eriyor. CEPTETEB Mobil uygulaması içerisinde yer alan “Kampanyalar” alanına gelerek ilgili kampanyaya gelip “Katıl” butonuna basmak yeterli oluyor. Kampanya dönemi boyunca sunulan fırsattan yararlanabilmek için tüm şartları yerine getiren müşteriler 18 Ekim tarihinde yapılacak çekiliş ile belirli hediyelerin sahibi olacak.

CEPTETEB ÇEKİLİŞ KAMPANYASI İLE KAZANILACAK HEDİYELER!

CEPTETEB Mobil uygulamasını cep telefonuna indiren ve müşteri hesabı oluşturan kullanıcılar şartları yerine getirdiği anda çekiliş sırasında şu hediyeleri kazanabilecek:

-3 adet iPhone 14

-5 adet Apple Watch 8

-15 adet Airpods Pro

CEPTETEB çekiliş hakkı; CEPTETEB Mobil uygulama üzerinden yapılan işlemler için geçerlidir. TEB bireysel müşterilerine yönelik sunulan kampanyadan her kişi yalnızca bir kez ikramiye kazanabilir.