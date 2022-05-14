O Banka Kartını Cebinizde Taşıyorsanız Komisyonsuz 12 Ay Vadeli Ödeme Alacaksınız. Türkiye'nin öncü kamu bankaları arasında yer alan Vakıf Bankası resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre müşterilere nakit avans avantajı sunulacak. Mayıs ayı sonuna kadar geçerli olması planlanan bu kampanya bağlamında 25 bin TL tutarında ihtiyaç kredisinin 12 aylık taksit şeklinde kullandırılacak açıklandı. Detayları ve çok daha fazlası ise haberimizde...

Vakıf Bankası'nın taksitli nakit avans avantajına katılım sağlamak isteyen vatandaşların son dönemlerde yapmış oldukları araştırmalar devam ediyor. Buna göre bankanın ilan ettiği faiz oranı ile kullanılacak nakit avans desteği ile vatandaşlar, herhangi bir ek masraf ya da komisyon ödemesi gerçekleştirmeden sadece 12 ay vade seçeneği şeklinde nakit avans avantajından faydalanabilir.

Vakıfbank'tan 12 ay vade ile 25000 TL nakit avans kampanyası detayları neler?

Vakıfbank tarafından sunulan kampanyalar bölümünde yer alan duyurular kategorisinde kesme işareti duyurular 'nakit avans desteği; Vakıfbank mobil ile internet bankacılığı ve ATM ile şube ve müşteri iletişim merkezi yöntemlerinin kullanılması ile başvuru işlemleri yapılabilir. Bu yöntemlerden biri ile müracaat işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar, anlık nakit avans tutarını çekebilir. Hesaptan kullanılacak nakit avans desteği talep edilmesi durumunda ise atmlerden de çekilmesi mümkündür.

Vatandaşların Vakıfbank ATM'lerinden günlük 5000 TL kadar nakit avans Vakıfbank mobilde internet bankacılığı ile müşteri iletişim merkezi üzerinden ise 25 bin TL'ye kadar ödeme almaları mümkündür. Mayıs ayı sonuna kadar devam etmesi planlanan bu kampanya kapsamında vatandaşların en az 400 TL en çok 25000 TL taksitli nakit avans kullanmalarının önünü açacak kredi kampanyası an itibarı ile ilan edildi.