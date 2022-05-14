Borcu olanlar dikkat! Bankalar birleşti ve sizin tüm borçlarınızı kapatacaklar. Hemen ödeme almak isteyenlere bu bankalardan işlem yapılmaktadır. Bankalara borcu olan vatandaşlar için borçlarını kapatacak yeni bir kredi kampanyası duyurusu başladı. Nakit ihtiyacı olan kişilerin banka borçları olması durumunda hızlı bir şekilde tüm banka borçlarını kapatacaklar yeni bir kredi kampanyası duyuruldu. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan vatandaşların 36 ay vadeye kadar alacakları bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı sunulmaktadır. 100 bin TL'ye kadar alacağınız borç kapatma kredilerinde yirmidört ay vadeli olarak işlem yapabilmektesiniz. başvuru yapacak olan vatandaşlar işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa, kredi almak istedikleri banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte işlemlerin hemen kor kolayca yapabiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden borç kapatma kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar işlemlerini yapmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde kolay bir kredi başvurusunu, kimlik ve gelir belgesiyle yapabiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden borç kapatma kredisi kullanmak isteyen kişilerin bireysel müşteri olması durumunda kimlik ve gelir belgeleri banka tarafından alındıktan sonra değerlendirme Genel Müdürlük tarafından yapılarak sizlere ne kadar kredi verileceği hakkında bilgiler gelir. Tüm banka borçlarınızı kapatacağınız bu kredilerde, dilerseniz üstüne ihtiyaç kredisi alabiliyorsunuz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebileceğiniz borç kapatma kredisinde sadece güncel olan kredi borçları kapatılmaktadır.

Daha önce bankalardan, icralık ve avukatlık olmanız durumunda kredi kullanmak istiyorsanız bu borçları kapattıktan sonra ve emekli olmanız durumunda emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank şubelerine taşıyarak, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Güncel olan avukatlık borcunuz varsa, kredi başvurusu yaptıktan sonra sizlere olumsuz yanıt gelmektedir. bankaların faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, resmi internet sitelerine giriş yapabilirsiniz.