Döviz kuruna yönelik başlayan yükseliş trendi petrol fiyatlarını da olumsuz olarak etkiliyor. Petrolde başlayan yükseliş akaryakıt fiyatlarında artışı tetikliyor. Araç sahiplerinin benzin ve motorin alımında kâr payını düşüren yeni dönemde bütçeyi destekleyecek o özel kampanya Garanti BBVA farkı ile duyuruldu.

Garanti BBVA müşteri hesabı oluşturan her araç sahibi 400 TL'ye kadar nakit iade fırsatından yararlanacak. Garanti BBVA Mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilecek işlemler promosyon kodu ile yapılacak harcamalarda geçerliliğini koruyor.

GARANTİ BBVA 400 TL NAKİT İADE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ekonomik zorlukların günden güne etkisini derinden hissettirdiği bu dönemde araç sahiplerinin cebini destekleyecek o kampanyanın detayları belli oldu. Garanti BBVA akaryakıt alırken kullanılacak banka kartı ile 400 TL'ye kadar nakit iade yapacak. 31 Ağustos tarihinde başlayan kampanya 10 Eylül tarihinde sona erecek.

Garanti BBVA 400 TL yakıt indiriminden yararlanmak isteyenlerin Garanti BBVA Mobil uygulamasını cep telefonuna indirmesi ve “Müşteri olmak istiyorum” adımını tamamlaması yeterli oluyor.

GARANTİ BBVA 400 TL NAKİT İADE PROMOSYON KODU!

Garanti BBVA promosyon kodu YAKIT400 uygulama alanında müşteri hesabı oluştururken kullanılıyor. İlk kez müşteri olacaklar için geçerli olan bu promosyon kodu ardından Paracard ya da kredi kartı ile yapılacak akaryakıt alımlarında 400 TL iade kazandıracak.

Garanti BBVA akaryakıt iadesi bankada bağlı bulunan Paracard ile vadesiz TL mevduat hesabına aktarılıyor. Kredi kartı ile harcama yapıldığında ise kazanılan akaryakıtlar kredi kartına yükleniyor.