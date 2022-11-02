Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Müjdeyi Verdi! Aile Destek Programı ödemeleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Destek Programı ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Çocuk desteği ödemelerinin ne zaman ve ne kadar yatırılacağı merak konusu oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi binlerce aileye desteklerini yapmaya devam ediyor. Bu destekler ihtiyaçlara göre farklılık göstermektedir. Bu kapsamda giyim, gıda, fatura, kış için yakıt ve eğitim gibi daha birçok desteğin Bakanlık tarafından sağlandığı bilinmektedir. Konu ile ilgili olarak yazılı açıklamada bulunan Bakan Derya Yanık önemli açıklamalarda bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Müjdeyi Verdi!

Günümüzde bütün insanlar ekonomik krizden söz eder bir hale geldi. Ancak bunu sadece Türkiye özelinde düşünmek uluslararası piyasalarda yaşananlarda haberdar olmayan kişilerin bakış açısı olarak ele alınabilir. Bu bağlamda küresel piyasalarda yaşanan ekonomik krizin bütün coğrafyalarda ortaya çıktığını ifade edebiliriz. Dolayısı ile bu krizin temel sebeplerine inmek gerekmektedir.

Uluslararası teorilere baktığımız zaman dünyada ki sistemi anlamamız daha da basit bir hal alıyor. nasıl ki zamanında güç odaklı bir yaklaşım ile aklı ön planda tutan realizm ön planda iken yaşanan teknolojik değişimler ve gelişmeler karşında değişen bir toplum ortaya çıktı. Değişen toplum ile de aslında savaşın gereksiz olduğu ve Avrupa Birliği gibi birbirine entegre olmuş ülkelerin olduğu bir yapının oluşması oldukça önemli. Sınırlar, insanlar, mallar ve hizmetler serbestçe hareket edebiliyor. Bu da ekonomik olarak gelişimi ve buna bağlı olarak da değişimi getirecektir.

Uluslararası sistemde şu an bilgi çağındayız ve küresel bir yapı söz konusudur. Burada dünyanın öbür ucunda kanat çırpan bir kelebeğin öbür uçtakini etkilediği görülmektedir. Dolayısı ile ülkelerin tam bağımsız davranması neredeyse imkânsız ve entegre bir yapı içerinde karşılıklı bağımlılık teorisinde hareket ediyorlar.

Aile Destek Programı Ödemesi Ne Kadar ve Ne Zaman Yatacak?

Uluslararası yapıdaki sistemden bahsetmenin yanında küresel piyasalarda var olan durumdan da bahsettik. Dolayısı ile ekonomik olarak bazı ailelerin ihtiyaç sahibi olduğunu ifade edebiliriz. Bu da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenip gerekli destekler sağlanmaktadır.

Bakanlık ihtiyaç sahiplerine çeşitli destekler vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Aile Destek Programı geliştirildi. Bu program ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödemeler yapılmaktadır. Bakan Derya Yanık, bu program ile ilgili açıklamalarda bulunarak ödeme tarihi ve başvuru şartlarını açıkça belirtti.

29 Temmuz 2022 tarihinde Aile Destek Programı ödemeleri başlamıştı. Bu kapsamda kasım ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı ve ödemelerin ne kadar artacağı şeklinde önemli açıklamalar yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklama ile her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduğunu vurguladı. Ayrıca yapılan yazılı açıklama ile çocuk desteği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Öte taraftan Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı bütçesinin 25 milyar TL’ den 40 milyar TL’ ye çıkartıldığını da ifade etti. Bu bağlamda Bakan Derya Yanık, “Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen çocuk desteği ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. 1-2 çocuklu hanelere 350, üç çocuklu hanelere 450, dört çocuklu hanelere 550, 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapacağız. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelere verilecek çocuk başına destekle hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçlıyoruz. Türkiye Aile Destek Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz çocuk desteği ödemelerini de kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız” şeklinde açıklama yaptı.