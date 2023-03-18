O Banka Faizleri Yüzde 1,39’a Düşürdü! Böyle İndirimi Bir Daha Bulamazsınız

Seçim dönemi yaklaştıkça ve kurda yaşanan dalgalanmalar sürdükçe her alanda fiyatlar ateş pahası oldu ve vatandaşların paraya olan ihtiyacı büyük oranda arttı. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bankalardan kredi çekmeye yöneldi. Özellikle 11 ilimizi derinden etkileyen deprem felaketinin ardından bankalarda resmen kuyruklar oluşmaya başladı.

QNB Finansbank, Türkiye'nin önde gelen bankalarından biri olarak, ekonomik zorluklar nedeniyle vatandaşların nakit ihtiyacının arttığını gözlemledi. Bu ihtiyaca yardımcı olmak için, borcunu ödemek isteyen veya acil paraya ihtiyacı olan herkesin yararlanabileceği bir tanışma kredisi kampanyası başlattı. Kampanya faiz oranlarının son derece düşük olacağı ve vatandaşların günde sadece 40 lira ödeme yapacakları vurgulandı. Özellikle QNB Finansbank’a yeni gelen müşterilere özel faiz oranları belirleneceği belirtildi.

QNB FİNANSBANK TANIŞMA KREDİSİ FAİZ ORANI

QNB Finansbank, özel bir kampanya hazırlayarak QNB Finansbank’a yeni gelen müşteriler için ihtiyaç kredisinin faiz oranını yüzde 1,39 olarak belirlediğini duyurdu. Kredi için 36 aya kadar vade seçeneği sunan banka, diğer bankalara göre daha düşük faiz oranıyla müşterilerine hizmet veriyor. Özellikle tanışma kredisi kampanyası kapsamında sunduğu faiz oranı kamu bankalarından bile az durumda. Bankanın resmi internet sayfasında paylaşılan bilgilere göre tanışma kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen yeni müşterilerin yüzde 1,39 faiz oranından yararlanabilmesi için 24 ay vade ile 50.000 TL kredi çekmesi gerekmekte.

QNB FİNANSBAK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

QNB Finansbank, 30 bin lira değerindeki ihtiyaç kredisi için başvuru yapmak isteyen vatandaşlara farklı yöntemler sunmaktadır. Avantajlı faiz oranları ile kredi kullanmak için 08502208573 numaralı çağrı merkezini arayarak veya resmi internet sitesindeki "Bireysel İhtiyaç Kredisi" kategorisine tıklayarak başvuru yapılabilmektedir. Ayrıca, belge teslim etmeden kolay bir şekilde kredi almak isteyen müşteriler QNB Finansbank İnternet Şubesi veya Mobil uygulamalarını kullanabilirler. Online olarak yapılan başvurularda herhangi bir belge teslim edilmesine gerek yoktur. Yüz yüze başvuru yapmak isteyenler ise kendilerine en yakın banka şubelerine giderek başvurularını gerçekleştirebilirler.

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunabilmek için belirli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu şartlardan ilki, 18 yaşından büyük olmanızdır. Ayrıca, kredi notunuz da başvuru sırasında dikkate alınacak bir faktördür. Riskli olmayan bir kredi notuna sahip olmanız yeterlidir. Bu koşulları karşılayan vatandaşların başvurusu geçerli olacaktır.

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru esnasında teslim etmeniz gereken belgeler ise nüfus cüzdanı veya noter onaylı suret, son 3 ay içinde adınıza düzenlenmiş doğalgaz faturası ve gelir belgesidir. Gelir belgesi, çalışma durumunuza göre değişkenlik gösterir ve banka tarafından diğer gelir belgelerinin de istenebileceği belirtilmektedir. Tüm bu şartları sağlayan ve gerekli belgeleri teslim eden başvuru sahipleri, banka tarafından incelenerek uygun görüldüğü takdirde kredi tutarı anında hesaplarına yatırılacaktır.