Kimsenin Bu Devlet Desteğinden Haberi Yok! Kadınlara Geri Ödemesiz 19 Bin Lira Veriliyor

Kadınların iş hayatında yer alması günümüzde son derece önem taşımaktadır. Devlet, kadınları her şekilde desteklemekte ve doğum sonrasında meydana gelebilecek mağduriyetleri en aza indirmek için maddi yardım ödemeleri yapmaktadır. Annelere verilen bu yardımların çoğu herhangi bir şart koşmadan ve genellikle başvuru yapan herkese verilmektedir.

Devlet, milyonlarca vatandaşa pek çok farklı kalemde destek vermektedir. Annelere yönelik verilen desteklerin sayısı ve tutarları son yıllarda kayda değer bir artış göstermiştir. Bir annenin doğumu gerçekleştirdikten sonra yararlanabileceği maddi yardımların sadece birkaç adetinin bile toplamı 19 bin lirayı aşmaktadır. Ancak çoğu kişi bu yardımların verildiğinden habersizdir.

ANNELERE VERİLEN DESTEKLER 2023

Anne adaylarına sunulan en önemli ve ilk doğum desteği, doğum izni olarak bilinir. Anne adaylarına doğum öncesinde 8 hafta ve doğum sonrasında 8 hafta olmak üzere izin verilir. Ancak annenin ikiz ya da üçüz çocuk doğurması durumunda bu süre uzatılabilir. Ayrıca isteyen anneler, izin süresi sona erdikten sonra bu iznini uzatabilirler. Bu izin hakkından hem kamu çalışanları hem de özel sektör çalışanları faydalanabilir. Özel sektör çalışanları, doğum izni boyunca aldıkları maaşları şirketlerinden değil, devletten alırlar.

DOĞUM PARASI NE KADAR 2023?

2023 yılında da doğum parası, doğan çocuk sayısına göre verilmeye devam edecektir. Tek seferlik olarak verilecek bu ödemeler, geriye dönük olarak da talep edilebilir. 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra sadece 1 çocuğu doğan annelere 300 lira, 2 çocuğu doğan annelere 400 lira ödeme yapılacaktır. Üçüncü ve sonraki doğan çocuklar için ise yapılan ödeme miktarı 600 lirayı geçmeyecektir.

SÜT PARASI NE KADAR 2023?

Doğum sürecinde ve sonrasında anneler destek olmak amacıyla yapılan destek ödemelerinden biri de halk arasında süt parası olarak anılan emzirme parasıdır. Milyonlarca annenin alabildiği bu yardıma yalnızca yeni doğum yapan anneler başvurabilmektedir. 2023 senesi boyunca annelere verilecek olan süt parasının miktarı 520 lira olarak açıklanmıştır.

DOĞUM İZNİ PARASI HESAPLAMA 2023

Anne adaylarına doğum sürecinde izinli oldukları 16 hafta boyunca devlet doğum izni parası vermektedir. Doğum izni parasından yararlanmak isteyen annelerin, 90 gün prim ödemiş olmaları gerekmektedir. Doğum izni parası, başvuru yapan kişinin maaşıyla doğru orantılıdır. Yatarak tedavi gören annelerin günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavi görenlerin ise günlük kazancının üçte ikisi hesaba katılmaktadır. Örneğin, 2022 yılında asgari ücretli bir annenin brüt maaşı 5004 lirayken doğum izni parası 12 bin 450 lira, 6000 lira alan bir annenin doğum izni parası 14 bin 930 lira ve 7500 lira alan bir annenin doğum izni parası 18 bin 668 lira olarak hesaplanmaktaydı. Bu tutarlar, Ocak 2023’te yapılan asgari ücret zammıyla birlikte artmıştır ancak hesaplama formülü aynı kalmıştır. Siz de bu hesaplamayı örnek alarak alacağınız doğum izni parasını kolayca hesaplayabilirsiniz.