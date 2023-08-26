Emeklilerin geçim sıkıntısının arttığı, ay sonunu getirmenin zor hale geldiği, yapılan zamların bir ay içinde eridiği dönemde bankalar sundukları teklifler ile cazip fırsatlar oluşturuyor. Yapı Kredi yıl içinde emekliye özel sunduğu ücretsiz kredi kartı kullanımı, mobil uygulama üzerinden ücretsiz EFT ve havale işlemi ve düşük faizli kredi kullanımı gibi farklı seçenekler sunuyor.

Yapı Kredi emeklinin yüzünü güldürecek promosyon kampanyası ile diğer bankalar arasında oluşan rekabeti kızıştıracak bir hamlede bulundu. Yapı Kredi'nin 7.500 TL'yi bulan maaş promosyon ödemesi ek kampanyalarla beraber 11.500 TL'ye ulaşıyor.

YAPI KREDİ GÜNCEL PROMOSYON BEDELİ ÖDEME TABLOSU

Yapı Kredi yüksek promosyon teklifinden yararlanmak isteyenlerin şartları yerine getirmesi gerekiyor. Farklı bir bankada emekli maaş hesabı bulunanlar veya ilk kez EYT ile emekli olacaklar maaş hesabını bankaya taşıyarak 3 yıl boyunca bankada kalma sözü vermesi gerekiyor.

Yapı Kredi emekliden ek bir şart talep etmeden yalnızca maaş hesabını taşıması dahilinde toplamda 11.500 TL promosyon ödemesi yapacağını paylaştı. Alınan maaşa göre değişen promosyon bedeli aşağıdaki listeden incelenebilir:

3.500 TL'ye kadar emekli aylığı alana 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL arası emekli aylığı alana 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL arası emekli aylığı alana 6.750 TL

10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alana 7.500 TL

YAPI KREDİ İLE EK PROMOSYON ÖDEMESİNDEN NASIL YARARLANILIR?

Yapı Kredi'nin sunduğu 7.500 TL promosyona ek kampanya dönemi devam ediyor. Maaşını taşıyan her emekli iki adet otomatik fatura ödeme talimatı verdiği anda 500 TL nakit promosyon elde ediyor. Üstelik kredi kartı başvurusunda bulunan her emekli 500 TL harcama yaptığında 1000 TL ek promosyondan faydalanıyor.

Alınan promosyona ek olarak 2.500 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunanlar 500 TL ek nakit promosyon kazanıyor. Tüm emekli müşteriler için Yapı Kredi 3 ay süreyle geçerli olacak faizsiz 2.000 TL esnek hesap tanımlıyor. Faizsiz Nakit Avans hesabı ihtiyaç anında kullanılabiliyor.