Otomotiv sektöründe hareketli günler başladı. Bakanlığın tedbir olarak başlattığı yeni düzenleme doğrultusunda araç fiyatlarında oluşan köpük kalktı. Vatandaşlar için yeni bir alım fırsatının doğduğu bu dönemde bankaların sunduğu cazip teklifler bütçede oluşan açığı kapatmayı sağlayacak taşıt kredisi teklifi Fibabankadan geldi.

Sıfır kilometre araca ulaşabilmenin imkansız hale geldiği ikinci el araç alabilmenin zorlaştığı bu yeni dönemde Fibabanka bütçeye uygun ödeme planı ile taşıt kredisi kampanyasını resmi sitesi üzerinden paylaştı. Düşük faiz oranları ve kişiye özel ödeme planı ile “Hemen başvur” butonu kullanılarak Fibabanka taşıt kredisi avantajından faydalanabilecek.

FİBABANKA 50 BİN TL İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ VADE ORANLARI!

Fibabanka 0 kilometre araçlar için maksimum 48 ay vade, ikinci el araçlar için ise maksimum 36 ay vade fırsatı sunuyor. Faiz oranları ve kredi masraflarına yönelik tüm detaylar banka ile iletişime geçtiğinde öğrenilebiliyor. Fibabanka sıfır araçlarda 400 bin TL ve altı olan taşıtlar için maksimum 48 ay vade uyguluyor.i 400 bin TL ile 800 bin TL arası taşıtlar için ise bu rakam 36 ay vadeye kadar düşüyor.

FİBABANKA 50 BİN TL İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ GERİ ÖDEME TABLOSU

Fibabanka ikinci el taşıt kredisi kampanyasından yararlanmak isteyenler başvuru şartlarını karşılayarak online ortamda işlemlerini tamamlayabilir. İkinci el taşıt kredisi geri ödeme planına dair tüm detaylar aşağıdaki tablodan incelenebilir:

Kredi tutarı: 50.000 TL

Kredi vadesi: 36 ay

Kredi faiz oranı: %3,43 TL

Kredi taksit tutarı: 2.751 TL

Kredi tahsis ücreti: 275 TL

FİBABANKA 50 BİN TL İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU EVRAKLARI

Fibabanka ikinci el taşıt kredisi sahibi olmak isteyen vatandaşların başvuru evraklarını bankaya teslim etmesi gerekiyor. Başvuru sürecinde talep edilen evraklar arasında şunlar yer alıyor: