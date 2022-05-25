O Banka, Çocuğunuzun Eğitim Masrafların 18 Yaşına Kadar Karşılıyor! Yapmanız Gereken İse Sadece... Bir kamu kurumu olarak faaliyetlerini sürdüren Ziraat Bank resmi sayfası üzerinden bu sabah yapılan son dakika bir açıklamaya göre öğrencilerin eğitim biri açısından gerekli olan bütün kurs, üniversite, dershane ile benzeri amaçlar ile kullanılması amacıyla sunulan eğitim kredisi ürünü, Türkiye'nin gelecek nesillerinin iyi bir şekilde eğitilmesi ve yetiştirilmesini hedefliyor.

Eğitim kredisi hayat sigortası ürünü ile beraber sunulmakta ve kişisel teminat istemiyor. 36 aylık vade seçeneği şekli ile sunulacak Kredi açısından düşük faiz oranları uygulanıyor. 50.000 TL ve üzerindeki eğitim kredisi ürünleri için 24 aylık fazla seçeneği sunulurken 50.000 TL'den daha düşük rakamlarda çekilecek eğitim kredisi için ise 36 aylık vade seçeneği uygulanmaktadır

Akbank Eğitim Kredisi Kampanyası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Eğitim kredisi kampanyasına başvurmak için özellikle de banka şubelerinin tercih edilmesi faydalı olacaktır. Müracaat esnasında eğitim kredisi başvuru formu, çalışma yardımına yönelik belgeler ile nüfus cüzdanı gibi çeşitli evrakların temin edilmesi ile banka memurunu ibraz edilmesi gerekir.

Ziraat Bankası Eğitim Kredisi Özelikleri Neler?

Eğitim kredisi öncelikli olarak 36 aylık vade seçeneği şeklinde sunulacak. Gerekli belgelerin ibrazı esnasında kredili mevduat hesabı olarak da kullanılmaktadır. Gerektiği takdirde kullanmak amacıyla kredi mevduat hesabı şeklinde bankada duracak tutar, ihtiyaç oldukça kullanılacak ve buna paralel bir şekilde kullanılan bölüm için faiz işleyecek. Eğitim süreci esnasında çeşitli zamanlarda gerekli olan finansman desteği, öğrencinin faydasını olacak biçimde böyle bir yöntem ile kullanılabiliyor.