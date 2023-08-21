İş Bankası'ndan 400 bin TL taşıt kredisi teklifi geldi. Bakanlık tarafından başlatılan araç fiyatlarındaki fahiş fiyatları dibe çeken o uygulama sonrası bankalar harekete geçti. Devlet bankaları ve özel bankalar bünyesinde başlatılan düşük faizli kredi tekliflerine İş Bankası da dahil edildi.

Sıfır kilometre ve ikinci el araç satın alacakları özel paylaşılan kredi haberinin detayında kredi vade süresi ve kredi kullanımına dair bilgilendirici paylaşım gecikmedi. İkinci el araçlar için İş Bankası kredi teklifi 400.000 TL'nin altında 48 ay, 400.000 TL - 800.000 TL arası 36 ay, 800.000 TL ile 1.200.000 TL arası 24 ay, 1.200.000 TL ile 2.000.000 TL arası ise 12 ay vade uygulanıyor.

İŞ BANKASI 400 BİN TL TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş Bankası ile 400 bin TL taşıt kredisi teklifinden yararlanmak isteyenlerin banka müşterisi olması yeterli oluyor. Bankada düzenli müşteri hesabı bulunanlar veya ilk kez maaş hesabı açacaklar için sunulan bu fırsat bankaya gitmeye gerek kalmadan görüntülü görüşme yolu ile dakikalar içerisinde hesaba hazır hale geliyor.

İŞ BANKASI 400 BİN TL TAŞIT KREDİSİ GERİ ÖDEME TABLOSU

İş Bankası 400 bin TL kredi teklifine dair geri ödeme planı aşağıdaki listeden incelenebilir:

-Kredi tutarı: 400 bin TL

-Kredi vade süresi: 48 ay

-Kredi aylık taksit tutarı: 20.596,06 TL

-Kredi faiz oranı: %3,49

-Kredi tahsis ücreti: 2.200.000 TL

-Kredi taşınır ve taşınmaz rehin tesis ücreti: 75,35 TL