O An geldi! Emekli maaşı 3 kamu bankasından alanlara duyuru yapıldı! Yüksek limitler için musluklar açıldı!

Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar artık düşük limitlerde değil, daha yüksek limitlerle de istedikleri zaman nakit kredi kampanyalarına katılabilecek ve onaylanan kredileri, diledikleri zaman hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir. Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden alan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlara uygun olarak emekli maaş hesapları üzerinden krediler ödenmektedir.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, kredi başvurunuzu banka şubelerinden veya bankanın, uzaktan, kredi başvuru yöntemleri ile birlikte halledebilir 50000 TL'ye kadar da gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz. 50000 TL'ye kadar kullanacağınız ihtiyaç kredilerinde, nakit kredi kullanacak olan vatandaşları, belirtilen şartlar dahilinde düşük faiz oranlarıyla birlikte gelir belgesiz olarak emekli kredisi imkanı sağlanıyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere belli şartlar dahilinde onay verir ve onaylanan bu kredileri de yine belirli şartlar dahilinde hesaplarına yatırarak kullandırmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, şubeler üzerinden işlemlerinize hemen yapabilir, onaylanan kredinizi de ne kadar olduğunu ve faiz oranlarını da hemen öğrenebilirsiniz. Emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden almıyorsanız maaş, taşıma işlemlerinizi gerçekleştirdikten sonra acil nakit ihtiyacınızın olması durumundaki zamanlarda internet bankacılığına giriş yaparak, 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi, kullanmanız mümkün olacaktır. 30.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsunuz ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak işlem gerçekleştirilmektedir.