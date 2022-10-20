Denizbank, 100.000 TL'ye kadar olan borçlarınızı kapatacak veya Banka sizlere 55.000 TL Sms ile kredi verecek!

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyası duyurusuyla birlikte borç kapatma kredisi ve ihtiyaç kredisi için iki paket hazırladığını açıkladı. Denizbank, son dakika : İhtiyaç Kredisi kampanyasında 100000 TL'ye kadar olan tüm banka borçlarınız için ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilecek ve onaylanan kredileri, istediğiniz zaman hesaplarınızı yatıran kullanabileceksiniz. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle kredi kullanacak olan vatandaşları, belirtilen şartlar dahilinde istedikleri zaman ihtiyaç kredileri hesaplarına yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırılmaktadır. En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerinizi yapabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanacak olan kişilere 24 ay vadeli borç kapatma kredisi sadece güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanız için size ödenecektir.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar ise nakit ihtiyacı olması durumunda cep telefonları üzerinden SMS atarak istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirebilir ve kendi kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ne kadar kredi onayı aldıklarını, hemen görebilmektedirler. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, şartları uygun olan tüm vatandaşlar için yapılan bu kredi işlemlerinde nakit kredi kullanacak olan kişilere banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda SMS vede kredi onayı verilecek.

Sms ile ihtiyaç kredisi

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak onay alacak olan tüm vatandaşlar başvurularını cep telefonları üzerinde, atacakları ücretli bir mesaj ile birlikte hemen aynı gün içinde gerçekleştirebiliyor. Cep telefonunuz üzerinden yapacağınız kredi başvurularında, nakit ihtiyacınızın olması durumunda şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde işlemlerinizi yapabilecek ve onaylanan krediler hizmet olarak sizlere sunulacaktır. Başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlar kredim TC kimlik ve doğum tarihlerine, aralarda boşluk bırakarak, 32 80 numarasına göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek, nakit ihtiyacına, bu şekilde giderebileceklerdir.

Borç kapatma kredisi

Borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız, banka şubelerine giderek işlemlerinizi yapabileceksiniz. Borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların banka şubeleri üzerinden yapacakları başvurular sonrasında kredi işlemlere hemen aynı gün içinde hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır. Borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirirken işlemlerinize hızlı bir şekilde yapabilecek ve onaylanan kredilere hesaplarınıza yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz.