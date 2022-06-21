NY Times, İsrail Güçlerinin 'Büyük Olasılıkla' Shireen Abu Akleh'i Vurduğunu Söyledi

Bir New York Times soruşturması, bir İsrail askerinin El Cezire muhabiri Shireen Abu Akleh'i "büyük olasılıkla" ölümcül bir şekilde vurduğu ve Filistinli-Amerikalı muhabirin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkaran artan sayıda bağımsız soruşturmaya eklendiği sonucuna vardı.

Pazartesi günü yayınlanan New York Times raporu, Ebu Akleh'in işgal altındaki Batı Şeria'da öldürüldüğü sırada yakınında hiçbir Filistinli silahlı adamın bulunmadığını ve olaydan Filistinlileri sorumlu tutan ilk İsrail teorilerini reddetti.

Soruşturma, mevcut video görüntülerine, tanık ifadelerine ve Abu Akleh'in öldürüldüğü sırada ateşlenen mermilerin akustik analizine dayanıyordu.

Raporda, "The New York Times tarafından bir ay süren soruşturma, Bayan Abu Akleh'i öldüren kurşunun, İsrail askeri konvoyunun yaklaşık konumundan, büyük olasılıkla seçkin bir birimden bir asker tarafından ateşlendiğini ortaya çıkardı" deniyor.

Ebu Akleh'in 11 Mayıs'ta öldürülmesi uluslararası öfkeye yol açtı ve gazetecilere yönelik saldırılardan hesap sorulmasını istedi. Öldürülen gazeteci 25 yıl boyunca işgal altındaki Filistin topraklarındaki olayları ve İsrail saldırılarını haber yaparak Arap dünyasında tanıdık bir yüz haline geldi.

Batı Şeria'nın Cenin kentindeki bir İsrail baskını haberini yapmaya hazırlanırken, kendisini gazeteci olarak tanımlayan tam koruyucu basın kıyafetleriyle öldürüldü.

Washington Post, Associated Press ve araştırmacı grup Bellingcat'in raporları , daha önce İsrail güçlerinin Abu Akleh'i öldürdüğü sonucuna varmıştı. Geçen ay bir CNN soruşturması , kanıtların kıdemli gazetecinin “İsrail güçlerinin hedefli bir saldırısında” öldürüldüğünü gösterdiğini söyledi.

Filistin Yönetimi tarafından yürütülen bir soruşturma da Ebu Akleh'in İsrail güçleri tarafından kasten vurulduğunu ortaya çıkardı.

Geçen hafta El Cezire, Ebu Akleh'i öldüren kurşunun kafasından çıkarılan bir görüntüsünü elde etti. Balistik ve adli tıp uzmanlarına göre, mermi zırhı delmek için tasarlandı ve İsrail ordusu tarafından taşınan M4 tüfeklerinde kullanılıyor. Uzmanlar, merminin ABD'de üretildiğini söyledi.

Al Jazeera Media Network, İsrail güçlerini gazeteciye " soğukkanlılıkla " suikast düzenlemekle suçladı .

Ebu Akleh'in nasıl öldürüldüğüne dair hikayesini ve soruşturma konusundaki tutumunu defalarca değiştiren İsrail, bu tür haberleri yalanladı.

Mayıs ayı sonlarında, İsrail dışişleri bakanı Yair Lapid, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'e "[Ebu Akleh'in] ölümünün Filistin Yönetimi tarafından ön yargılı olarak soruşturulması ve ayrıca Filistin Yönetimi tarafından yürütülen sözde 'soruşturma' konusundaki "protestosunu" dile getirdiğini söyledi.