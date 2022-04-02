Nisan Geldi O Banka Kesenin Ağzını Açtı: İkinci El Otomobil İçin 150 Bin TL Taşıt Kredisi Desteği!

Nisan ayının ilk gününde Akbank resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre ikinci el otomobiller için 100 bin TL'lik taşıt kredisi desteği sunulacağı açıklandı. Buna göre Akbank'tan ikinci el otomobil alınması açısından taşıt kredisi kullanılması durumunda hangi maliyetler doğrultusunda kredinin kullanılması gerektiği ve 48 ay vadeli 150 bin TL'lik taşıt kredisinin Akbank’taki maliyetlerinin neler olduğunu bu haberimizde öğrenebilirsiniz.

Akbank Taşıt Kredisi Kampanyası Özellikleri Nelerdir?

Akbank üzerinden taşıt kredisi arayacak müşterilere banka tarafından uygulanmakta olan faiz avantajları sağlanıyor. Bu açıdan bakıldığında 2. El otomobil satın alırken nakit desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlara banka tarafından aylık yüzde 1.79 oranı ile kredi faizi uygulanıyor. Diğer bankalar ile karşılaştırma gerçekleştirildiğinde bu kredi faizi oldukça uygun gibi görünmüyor. Bu sebepten dolayı Akbank, son dönemlerde çok fazla sayıda taşıt kredisi müracaatı almaya başladı.

Taşıt kredisi almak amacıyla Akbank'ı tercih eden vatandaşlar ne kadar kredi kullanabileceklerini merak etmeye başladı. Bunun esasında tespit edilebilmesi açısından müşterilerinin kredi skorunun haricinde diğer taraftan satın alınacak otomobilin değerine bakmakta fayda olacaktır. İkinci el otomobillerde aracın kasko değeri burada esas alınmaktadır. Buna göre aracın değeri eğer ki 400 bin TL'ye kadar çıkıyorsa yüzde 70 oranında ve 400 bin TL ile 800 bin TL arasına çıkıyorsa %50 oranında ve en son olarak da 800 bin TL ile 1 milyon 200 bin TL arasında ise %30 arasında ve 1 milyon 200 bin TL kredilendirme gerçekleştiriliyor.