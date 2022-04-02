Cumhurbaşkanı Erdoğan Bankalara Ayar Verdi! Kredi Çekmek İsteyenlere Peş Peşe Müjdeli Haberler Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bankalara Ayar Verdi! Kredi Çekmek İsteyenlere Peş Peşe Müjdeli Haberler Geld. 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle resmi gazetede ilan edilen kararlar doğrultusunda 32 günlük vadeli mevduat hesabı stopaj oranları 2022 ile banka kredileri açısından flaş adımlar atıldı. İşte karşınızda en yüksek faizin verildiği banka ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bankaları ayarı vermesinden sonra en son banka kredi faiz oranları ve çok daha fazlası haberimizde...

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin canlı yayınına katılım sağlamış ve burada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen politika faizi indirimlerini kendi kredi oranlarına uygulamayan özel bankaları çok sert bir dille eleştirmiş, vatandaşları ise daha düşük faiz oranları ile kredi sunmakta olan devlet bankalarına tercih etmeleri yönünde çeşitli tavsiyelerde bulunmuştur. Süreç içerisinde vatandaşları destekleyen iki yeni kanun tasarısı bugün Resmi Gazete'de ilan edilerek yürürlüğe girdi.

Erdoğan'dan Kredi İhtiyacı Duyanlara Müjde Gibi İmza

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imza altına alınan karar doğrultusunda 1 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7392 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ile kat mülkiyeti kanununda çeşitli değişiklikler yapılmasına yönelik kanun resmen yürürlüğe girdi. 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan kanun kapsamında bankadan kredi almak isteyen vatandaşlara müjdeli haberler peş peşe geldi.

Bankadan kredi almak isteyen vatandaşların mağdur olmalarına sebep olan çok sayıda karar ile ilgili yeni güncellemeler gerçekleştirilirken 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren bankaları kredi müracaat işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlara bankalar tarafından satılmakta olan hayat sigortası ile konut sigortası gibi ek ürünlerin satışı ile kredi bağlantılı sigorta yaptırma zorunluluğu böylelikle ortadan kaldırıldı. Yine konut kredisi için bankalar tarafından dayatılan yani ürünlerin satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi şartı da resmen ortadan kaldırıldı.