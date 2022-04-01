Nisan ayında bombayı patlattı! Ziraat Bankası 40.000 TL ödeme yapacağını açıkladı

Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden başlatılan son dakika kampanya duyurusunda 40 bin TL'ye kadar emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşların hızlı bir şekilde nakite kullanacağı kampanya duyurusu yapıldı. Kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden hızlı bir şekilde 36 ay vadeye kadar işlem yapacak olan bu kredileri ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yaparak kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası olarak başlattığı Bu kampanyada sadece bireysel olan müşterilere hizmet sunmaktadır. Bankadan yapılan açıklama sonrasında başvurularınızı bir şekilde yapılıyor ve onay alan vatandaşlar hafta içi banka şubelerinden hafta sonu internet bankacılığı üzerinden istedikleri zaman düşük faiz oranları ile kredi kullanabiliyor.

Ziraat Bankası üzerinden 40.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden 40 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan vatandaşlar ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olan bu Kredi kampanyalarına katılarak hızlı bir şekilde onay olabiliyor. Başvuru yapmak istiyorsanız bankanın kredi politikalarına uygun bir müşteri olduğumuzu başkanımızı gerçekleştirdikten sonra kendi kredi puanınıza göre faiz oranları ile ihtiyaç kredisi alacaksınız.

Ziraat Bankası üzerinden kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda emekli maaşları Ziraat Bankası üzerinde olması şartı ile başvuru yapılarak kredi onayı alınacak.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise başvurularını yapmadan önce son iş yerlerinde 6 aydır sigortalılık durumunun olması gerekiyor. Maaş alan müşteriler ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa kredi almak isteyen kişiler başvurularını 5 dakika içerisinde hemen yapabiliyor.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ayrıca yüksek limitli borç kapatma kredisi kullanabiliyor.

Başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın Ziraat Bankası şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte gidebilir veya bankanın hesabı olan müşteriler Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden kredi kullanabilir. Yapılacak olan başvurularda değerlendirilme hızlı bir şekilde yapılacak ve size hızlı bir şekilde sonuç sunulacaktır.

Nakit ihtiyacı nasıl olması durumunda Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Banka üzerinden yapılan açıklamada özellikle kredi kartı borçlarını kapatmak isteyen kişileri de bu kampanya yapılmaktadır.