Nisan Ayında Başlayan: Garanti BBVA Bankası 5000 TL Faizsiz Kredi Kampanyası

Garanti BBVA Bankası, yeni bir kampanya duyurusu yaparak kredi almak isteyenlere faizsiz olarak ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Bu kredi kampanyası ile birlikte, müşterilerine 5000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor.

Garanti BBVA Bankası Faizsiz Kredi Kampanyasından Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Garanti BBVA Bankası'nın faizsiz kredi kampanyasından faydalanmak isteyenler, bankanın mobil uygulamasını indirerek "Müşteri Olmak İstiyorum" seçeneğini kullanabilirler. Müşteri olma sürecinin tamamlanmasının ardından, banka 5000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler sadece bir kez başvuru yaparak, kredi başvurularını mobil uygulama veya internet bankacılığı aracılığıyla yapabilirler. Bireysel müşterilerin kampanyaya katılabilmesi için kredi kartı başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Kredi kartı başvurusu onaylanan kişiler, ilk kredi kartını kullanmaları durumunda onay alacaklardır. Kredi kartı başvurusunun 5000 TL'den daha az limit ile onaylanması halinde, çekilebilecek maksimum taksitli nakit avans tutarı kredi kartının limitiyle sınırlıdır.

Garanti BBVA Bankası Faizsiz Kredi Kampanyası Detayları

Garanti BBVA Bankası'nın faizsiz kredi kampanyası 30 Haziran'a kadar geçerlidir. Kampanyadan yalnızca mobil uygulama üzerinden müşteri olan kişiler yararlanabilirler. Kampanya kapsamında, müşterilerine 36 aya kadar vadeli 5000 TL faizsiz kredi imkanı sunulmaktadır.

Kampanya süresince kredi kartı başvurusu onaylanan müşteriler, kredi kartlarını kullanmaları halinde faizsiz kredi imkanından yararlanabilirler. Garanti BBVA Bankası'nın mobil uygulaması ve internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yaparak, 5000 TL'ye kadar faizsiz nakit imkanından faydalanabilirsiniz.

Sonuç olarak, Garanti BBVA Bankası'nın faizsiz kredi kampanyası sayesinde ihtiyaçlarınızı karşılamak için 5000 TL'ye kadar faizsiz kredi alabilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için mobil uygulamayı indirerek müşteri olmanız yeterlidir.