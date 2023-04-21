Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Son Dakika, Emeklilere 30.000 TL Ödenecek Kampanya Belli Oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli olan vatandaşların sıkıntılı dönemlerinde kamu bankalarına uyarıda bulunarak, emekli olan vatandaşlara kredi verilmesi gerektiğini belirtti. Bu duyuru sonrasında, emeklilerin kendi bankalarında hesabı ve maaş müşterisi olmaları durumunda, emekli olsalar bile daha önce kredi kullanmış olmaları önemli değil. Cumhurbaşkanı'nın desteğiyle başlatılan kredi kampanyasına katılmak isteyenler, emekli maaş hesapları üzerinden başvuruda bulunabilirler. Onaylanan tutar kadar kredi hemen hesaba yatırılır.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından verilecek olan bu devlet destekli krediler için başvurular, emeklilerin 75 yaşına kadar olan yaş aralığında olmaları ve emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden almaları gerekmektedir. Kredi başvurusu için en yakın banka şubesine gitmenin yanı sıra, cep telefonları üzerinden SMS yoluyla da başvuru yapılabilir. İnternet bankacılığı üzerinden de başvuru yapmak mümkündür.

Kampanya kapsamında, ihtiyaç kredisi almak isteyenler 30.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirler. Kredi şartlarına uygun olan emekliler, 3 ay ertelemeli ve toplamda 36 ay vadeli ödeme planıyla kredi kullanabilirler. Banka hesabı olanlar, internet bankacılığı üzerinden başvuru yaparak aynı gün içinde kredilerini alabilirler.

Ayrıca, emekli maaşlarını Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan kişiler, borç kapatma kredilerinden de faydalanabilirler. Diğer bankalardaki borçları olanlar, borç transferi kredisiyle bu borçları tek bir bankada toplayabilirler. 50.000 TL'ye kadar verilecek olan kredilerde 36 ay vade uygulanırken, 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki ihtiyaç kredilerinde 24 ay vadeli işlem yapılır. 100.000 TL'nin üzerinde kredi kullanmak isteyenler ise sadece 12 ay vadeli kredi alabilirler.

Kamu bankaları tarafından sunulan bu kredi kampanyası, emekli olan vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için önemli bir fırsat sunmaktadır.