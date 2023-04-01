Benzin, motorin, LPG fiyatları Nisan ayına okkalı başladı! Hangi ilde fiyatlar kaç lira? Sürücüler hemen bakın!

Hangi ilde fiyatlar kaç lira? Sürücüler hemen bakın! Benzin, motorin, LPG fiyatları Nisan ayına okkalı başladı! Geçtiğimiz günlerde benzin fiyatlarında arka arkaya değişiklikler meydana geldi. Değişikliklerin arka arkaya gelmesi nedeniyle vatandaşlar fiyatları yakından takip etmeye başladı. Zamdan önce motorinin litre fiyatına 2 TL’lik büyük indirim yapıldı. Dolar kurunun artmasıyla 81 kuruşluk zam motorinin litre fiyatına yansıdı. Bu fiyatların birçok kişi için çok önemli olduğu biliniyor. Akaryakıta gelen zam ile birlikte birçok kişi araçlarının depolarını doldurmakta sıkıntı yaşamaya başladı. Herkesin gözü kulağı gelecek olan indirim haberleride. Yakın zamanda küçük oranlarda da olsa indirim yapılacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Peki, Türkiye genelinde bu ürünlerin fiyatları ne durumda? İl il benzin, motorin ve LPG fiyatları kaç lira oldu? Bu yazıda, akaryakıt fiyatlarına dair güncel verileri ve geleceğe dair öngörüleri ele alacağız.

Akaryakıt Fiyatları Neden Değişiyor?

Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler, ülkeler arasındaki siyasi ilişkiler, doğal afetler gibi sebepler petrol fiyatlarını etkileyebiliyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.

Benzin ve motorin fiyatlarındaki değişiklikler, arz-talep dengesi, petrol şirketlerinin kar marjı, vergi oranları gibi faktörlerden de kaynaklanabilir. Özellikle vergi oranlarındaki artışlar, fiyatların yükselmesine neden olabilir.

1 Nisan 2023 tarihinde farklı akaryakıt şirketlerinin İstanbul, Ankara ve İzmir'deki fiyatları şöyle:

Petrol Ofisi:

İstanbul Anadolu Yakası benzin: 21.31 TL

İstanbul Avrupa Yakası benzin: 21.36 TL

Ankara benzin: 21.73 TL

İzmir benzin: 21.73 TL

İstanbul Anadolu Yakası LPG: 12.1 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG: 12.37 TL

Ankara LPG: 12.3 TL

İzmir LPG: 12.3 TL

İstanbul Anadolu Yakası motorin: 20.44 TL

İstanbul Avrupa Yakası motorin: 20.5 TL

Ankara motorin: 20.89 TL

İzmir motorin: 20.98 TL

Opet:

İstanbul Anadolu Yakası benzin: 21.35 TL

İstanbul Avrupa Yakası benzin: 21.4 TL

Ankara benzin: 21.75 TL

İzmir benzin: 21.75 TL

İstanbul Anadolu Yakası motorin: 20.39 TL

İstanbul Avrupa Yakası motorin: 20.48 TL

Ankara motorin: 20.85 TL

İzmir motorin: 20.93 TL

Shell:

İstanbul Anadolu Yakası benzin: 21.41 TL

İstanbul Avrupa Yakası benzin: 21.36 TL

Ankara benzin: 21.77 TL

İzmir benzin: 21.79 TL

İstanbul Anadolu Yakası LPG: 12.42 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG: 12.42 TL

Ankara LPG: 12.61 TL

İzmir LPG: 12.39 TL

İstanbul Anadolu Yakası motorin: 20.36 TL

İstanbul Avrupa Yakası motorin: 20.42 TL

Ankara motorin: 21.46 TL

İzmir motorin: 20.93 TL

BP:

İstanbul Anadolu Yakası benzin: 21.32 TL

İstanbul Avrupa Yakası benzin: 21.37 TL

Ankara benzin: 21.75 TL

İzmir benzin: 21.75 TL

İstanbul Anadolu Yakası LPG: 12.07 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG: 12.39 TL

Ankara LPG: 12.00 TL

İzmir LPG: 12.06 TL

İstanbul Anadolu Yakası motorin: 20.36 TL

İstanbul Avrupa Yakası motorin: 20.42 TL

Ankara motorin: 20.81 TL

İzmir motorin: 20.90 TL

Total: