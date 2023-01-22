Cumhurbaşkanı Açıkladı: Yarın Sabah Bankalar Dolup Taşacak! Bankalardan Emekliye Destek Ödemesi Geldi

Devlet destekli emekli ödemelerinde, Cumhurbaşkanı tarafından yeni bir onay verildi. Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan tüm vatandaşlar için başlatılacak olan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere kamu bankaları devlet destekli, faiz oranlarından yararlandırarak bu hafta içerisinde ödeme vermektedir. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu kredi ödemelerinde uygun faiz oranlarından yararlanarak sizlerde devlet destekli kredi kullanabilirsiniz. Cumhurbaşkanı tarafından onayı verilen ve onaylanan bu tutarları hemen hesaplara yatıracak olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, kampanya detayları hakkında bilgileri de resmi internet sitesi üzerinden paylaştı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit ihtiyacı olan kişiler başvurularını nasıl gerçekleştirebilmektedir?

Başvurularını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemeleri verilmektedir. 3 kamu bankası üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde alabileceğiniz bu kredilerden faydalanmak isteyen tüm vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri bu kampanyalara katılarak diledikleri zaman kredi başvurusu yapabilmektedir.

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bu duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan kamu bankaları, emekli maaşını kendi bankaları üzerinden almaları durumunda kredi ödemesi vermektedir. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşların banka müşterisi olması durumunda kredi ödemeleri 5 dakikada sonuç vermektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları kredi kampanyalarında, başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlara kendi bankaları üzerinden emekli maaş almaları durumunda 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 100000 TL'ye kadar ise 24 ay vadeli nakit kredi ödemesi vermektedir.