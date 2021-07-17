Nil Nehri Nerede, Nil Nehri Hangi Ülkelerden Geçiyor?

Dünya üzerinde en çok araştırılan nehirler arasında bulunan Nil Nehri, her zaman merak konusu olmuştur. Dünya üzerinde çok sayıda nehir bulunurken bu nehirlerin tamamının bir bölge üzerinden toplanarak belirli bir yere döküldüğü bilinmektedir. Nil Nehri de en çok araştırılan nehirler arasında bulunurken bu nehrin hangi ülkelerden geçtiğini de merak edilmiştir.

En uzun nehir olarak kabul edilen Nil Nehri Afrika kıtasının tam olarak onda birini kaplamaktadır. Güneyden kuzeye doğru akmakta olan Nil Nehri'nin 3 tane ana kolu vardır. Mavi Nil Nehri, Beyaz Nil Nehri ve Atbarah Nehri şeklinde kollar bulunmaktadır.

Temel olarak göl üzerinden Victoria Nili şeklinde çıkmakta olan Nil Nehri, Albert ve Kyoga göllerinin içerisinden geçmektedir. Nil Nehri'nin kolları arasında bulunan Mavi Nil Nehri ise Etiyopya'nın orta kısmında doğmaktadır. En çok araştırılan nehirler arasında bulunan Nil Nehri Afrika Kıtası'nda yer alan Mısır, Tanzanya, Sudan, Burundi, Ruanda, Kenya, Kongo, Uganda ve Etiyopya ülkelerinde bulunan bir nehir özelliğine sahip olmaktadır. Kuzey Afrika üzerinde yer alan Nil Nehri iki ülkeyi de boydan boya dolaşmakta olan bir nehir çeşididir. Afrika kıtasının tam olarak onda birine kaplamakta olan Nil Nehri'nin özelliği hakkında merak edilenler ve Nehir hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte Nil Nehri'nin özelliği ve geçmişten günümüze dikkat çeken başlıkları…

Geçmiş olduğu ülkelere yaşam vermekte olan Nil Nehri tarımsal bölgeleri oluşturmuş olduğu gibi turizm, yerleşme ve arkeoloji bakımından da dikkat çekici bir özelliğe sahiptir. Mezarlar, tapınaklar ve şehir Nil Nehri etrafında yapılmıştır. Tapınaklar ile şehir güneşin doğmuş olduğu yer olan Nil Nehri'nin sağ kıyısına yapılırken mezarlar da Güneş’in battığı yer olan nehrin sol kıyısında bulunmaktadır.