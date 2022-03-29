Nijerya'nın Kuzeyinde Şüpheli Haydutlar Yolcu Trenine Saldırdı

Eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, haydut olduğundan şüphelenilenlerin treni tuzağa düşürdükten sonra başkent Abuja'dan Nijerya'nın kuzeyindeki Kaduna kentine giden bir yolcu trenine saldırdığı belirtildi.

Pazartesi akşamı, yolculardan Anas Iro Danmusa, Facebook'ta haydutların treni durdurmak için patlayıcı yerleştirdiğini ve gemiye zorla binmeye çalıştıklarını ve dışarıda silah sesleri duyulduğunu yazdı.

Saldırıyı hiçbir grup üstlenmedi ve çok sayıda yolcu kayıp. Ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaduna eyalet hükümeti sözcüsü, "Ordu, Teröristler tarafından tuzağa düşürülen Abuja'dan Gelen Kaduna'ya bağlı trenin güvenliğini sağladı." dedi. "Yolcuları bölgeden nakletmek için çalışmalar devam ediyor ve yaralanan diğer kişiler acil tıbbi müdahale için hastanelere kaldırıldı."

Bu, kuzeydoğudaki silahlı isyancılar ve merkez ve kuzeybatıda fidye için yüzlerce kişiyi kaçıran haydutlarla mücadele eden Nijerya'da Ekim ayından bu yana gerçekleşen ikinci tren saldırısı.

Nijerya otoyollarında silahlı haydutlar tarafından birkaç kez kaçırılmasının ardından, özellikle ülkenin kuzeybatısında bazı insanlar demiryoluyla seyahat etmeye başladı.

Ocak ayında hükümet, kuzeyde artan güvensizliği kontrol altına alma tedbirleri kapsamında haydutları terörist olarak belirlemiştü.

Nijerya Demiryolları A.Ş.'den (NRC) bir yetkili, saldırının gerçekleştiği sırada trenin Kaduna'ya yaklaşık 25 kilometre (16 mil) mesafede durdurulduğunu belirterek, uçakta bir aile yakınının da mahsur kaldığını belirtti.

NRC Salı günü yaptığı duyuruda, ülke çapındaki en popüler rotalardan biri olan rotadaki operasyonları bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını duyurdu.