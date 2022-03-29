Dünyanın Baskın Omicron Alt Varyantı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, Omicron koronavirüs varyantının bir alt varyantı olan BA.2, tüm sıralı vakaların yaklaşık yüzde 86'sını temsil eden küresel olarak baskın hale geldi.

İlk olarak Ocak ayının ilk günlerinde tespit edilen alt varyant, son derece bulaşıcı Omicron kardeşleri BA.1 ve BA.1.1'den daha da bulaşıcıdır.

BA.2 hakkında bildiklerimiz şunlardır, genellikle "gizli varyant" olarak adlandırılır.

Neden buna "gizli varyant" deniyor?

Çünkü BA.2'yi takip etmek biraz daha zor.

BA.1'deki eksik bir gen, yaygın bir PCR testi ile varsayılan olarak izlenmesini sağladı. BA.2 ve başka bir kardeş olan BA.3 - aynı zamanda yaygınlığı artmakta, ancak şu anda düşük seviyelerdedir - ancak genomik dizileme ile bulunabilir.

BA.2 diğer Omicron alt varyantlarından daha bulaşıcı olsa da, çalışmalara göre, kanıtlar şimdiye kadar ağır hastalığa neden olma olasılığının daha yüksek olmadığını göstermektedir.

Ba.2'ye karşı aşılar etkili mi?

Diğer Omicron varyantlarında olduğu gibi, aşılar BA.2'ye karşı Alpha veya orijinal koronavirüs türü gibi diğer varyantlara karşı olduğundan daha az etkilidir ve koruma zamanla azalır.

Bununla birlikte, İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı verilerine göre, koruma, özellikle hastaneye yatış ve ölümü önlemek için güçlendirici bir yumrukla geri getirilir.

BA.1'iniz varsa BA.2'yi yakalayabilir misiniz?

BA.2 ile ilgili önemli bir endişe, özellikle bazı ülkelerin şaşırtıcı bir şekilde birbirine yakın enfeksiyon oranlarında "çift zirveler" yaşadığı için, BA.1'e sahip olan insanları yeniden enfekte edip edemeyeceğiydi.

Ancak İngiltere ve Danimarka'dan gelen veriler, Omicron'un Delta gibi başka varyantları olan insanları yeniden enfekte debilmesine karşın, on binlerce vaka arasında şimdiye kadar BA.1'e sahip kişilerde sadece bir avuç BA.2 reenfeksiyonu bulunduğunu göstermektedir.

Bilim insanları, BA.2'deki son yükselişin olası bir açıklamasının, birçok ülkenin halk sağlığı müdahalelerini kaldırmış olması olabileceğini söylüyor.

Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu'nda virolog olan Dr. Andrew Pekosz, "Bazı yönlerden, tüm bu insanlar maske takmayı bıraktığında dolaşan varyant BA.2 olabilir," dedi.

Scripps Araştırma Çeviri Enstitüsü Müdürü Eric Topol, ABD'nin de önemli bir BA.2 dalgası görüp görmeyeceğini söylemek için "biraz erken" olduğunu söyledi.

Ancak BA.2'nin yükselişinin nedeni ne olursa olsun, bilim adamları bunun virüsün özellikle aşılanmamış, az aşılanmış ve savunmasız popülasyonlar arasında zarar vermeye devam ettiğinin bir hatırlatıcısı olduğunu söylüyor.

Edinburgh Üniversitesi'nden epidemiyolog Mark Woolhouse, "Bu hala büyük bir halk sağlığı sorunu ve olmaya da devam edecek" dedi.