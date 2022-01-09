Nijerya'nın Kuzeybatısındaki Haydut Saldırılarında En Az 200 Ölü

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde geçen hafta askeri hava saldırılarının ardından silahlı haydutların saldırılarında tahminen 200 kişi öldü ve 10.000 kişi yerinden oldu. İnsani işler bakanı Sadiya Umar Faruk'un bir sözcüsü, 200'den fazla cesedin gömüldüğünü söyledi.

Nneka Ikem Anibeze Pazar günü yaptığı açıklamada, "Bu ardı arkası kesilmeyen işgalden dolayı çok üzgünüz ve yüzlerce kişi topluluklarından kaçan yerinden edilmiş kişiler için de endişeliyiz" dedi.

Farouq, geçen hafta Zamfara eyaletindeki saldırıları "korkunç ve trajik" olarak nitelendirdi ve ayrıntılar Cumartesi günü erken saatlerde filtrelenmeye başladıktan sonra ilk resmi geçiş ücretini verdi.

Bakan, “evleri haydutlar tarafından yerle bir edildiğinde, puanlar hala kayıpken” 10.000'den fazla kişinin yerinden edildiğini söyledi. Eyalet hükümeti daha önce saldırılarda 58 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

'Görüşteki herkesi' vurmak

Yerliler Cumartesi günü toplu cenaze törenleri düzenlemek için köylerine döndüler. Ordu, Pazartesi günü Zamfara'daki Gusami ormanı ve batı Tsamre köyündeki hedeflere hava saldırıları düzenleyerek iki lideri de dahil olmak üzere 100'den fazla haydutu öldürdü.

Salı günü Zamfara'nın Anka bölgesindeki sekiz köye motosikletli 300'den fazla silahlı kişi baskın düzenledi ve ara sıra ateş açarak en az 30 kişiyi öldürdü.

Saldırganlar ayrıca Çarşamba-Perşembe günleri Anka ve Bukkuyum ilçelerinde 10 köye baskın düzenleyerek sakinlere ateş açtı, evleri yağmaladı ve yaktı.

Kurfa Danya köyü sakinlerinden Babandi Hamidu, saldırganların "gören herkesi" vurduğunu söyledi. Hamidu, AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Birçok insandan haber alınamadığı için daha fazla ceset arayışı sürüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ordunun, kuşatma altındaki topluluklara yasa dışı vergi uygulaması da dahil olmak üzere insanları terör saltanatına maruz bırakan suç çetelerini takip etmek ve ortadan kaldırmak için daha fazla ekipman elde ettiğini söyledi.

Buhari, "Haydutlar tarafından masum insanlara yönelik son saldırılar, şimdi askeri güçlerimizin amansız baskısı altında olan toplu katillerin çaresiz bir eylemidir." Dedi. Buhari, hükümetin silahlı çetelerden kurtulmak için askeri operasyonlarından vazgeçmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Kuzeybatı Nijerya, hükümet kanun ve düzeni korumak için mücadele ederken 2020'nin sonlarından bu yana kitlesel kaçırma ve diğer şiddet suçlarında keskin bir artış gördü.

Geçen yıl, haydutlar yüzlerce öğrenciyi kaçırdıkları okullara ve kolejlere yönelik bir dizi yüksek profilli saldırıyla uluslararası manşetlere taşındı. Çoğu serbest bırakıldı, ancak bu öğrencilerin bir kısmı hala tutuluyor.

Abuja'dan bildiren El Cezire'den Ahmed İdris, özellikle ülkenin kuzeybatı kesimindeki büyük ölçüde yönetilmeyen bölgelerde “adam kaçırma Nijerya'da en hızlı büyüyen girişim” dedi. İdris, Zamfara'da hala cesetlerin bulunduğunu ve bazılarının parçalanmış veya yakılmış gibi göründüğünü söyledi.

İdris, "Güvenlik güçleri sorunla başa çıkmak için mücadele ederken, çatışma giderek daha ölümcül hale geliyor" diyen İdris, ordunun Nijerya'nın 36 eyaletinden 34'ünde krize müdahale ettiği için kaynakların azaldığını da sözlerine ekledi.