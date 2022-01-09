Irak'ın Yeni Parlamentosu İlk Oturumunu Yaparken Kaotik Sahneler Meydana Geldi

Irak'ın yeni parlamentosu, sonuçlarına İran destekli güçlü grupların itiraz ettiği bir genel seçimde Iraklıların oy kullanmasından yaklaşık üç ay sonra ilk oturumunu gerçekleştirdi.

Gerginliğin bir yansıması olarak, Pazar günkü toplantıya kargaşa damgasını vurdu, meclisin en yaşlı üyesi ve geçici başkanı olan 73 yaşındaki Mahmud el-Maşadani hastalandıktan sonra hastaneye tahliye edildi.

Parlamentonun medya ofisi, tansiyonunun kontrol edildiğini söylemek dışında Mashahadani'nin durumu hakkında daha fazla ayrıntı vermedi. Rakip siyasi blokların parlamentoda çoğunluğa sahip olduklarını iddia etmeleri nedeniyle konuşmacı seçim süreci kesintiye uğradı. El Cezire'den Mahmud Abdelwahed, geçici bir konuşmacının atandığını ve oturumun devam ettiğini söyledi.

Parlamentodaki medya merkezinden yaptığı konuşmada, "Burası kaotik oldu" dedi. Abdelwahed, "Yeni seçilen parlamentonun açılış oturumunun başlamasından sadece yarım saat sonra, milletvekilleri arasında hararetli tartışmalar duyduk ve ardından geçici meclis başkanı Mahmud'un hastaneye kaldırıldığını duyduk" dedi.

Kaotik toplantı, rakip gruplar arasında yeni bir cumhurbaşkanı ve bir başbakan seçmek için muhtemelen uzun bir siyasi çekişme döneminin habercisidir. Parlamento ilk toplantısında bir başkan ve iki milletvekili seçecekti. Geleneklere göre, Irak'ın meclis başkanı bir Sünni, başbakan bir Şii ve cumhurbaşkanı bir Kürt. Parlamentonun ayrıca, ülkenin en büyük bloğundan bir hükümet kurmasını isteyecek ülkenin yeni başkanını seçmek için ilk oturumdan itibaren 30 günü var.

Şii içi anlaşmazlık

İran yanlısı gruplar, reform çağrısında bulunan aylarca süren sokak protestolarına yanıt olarak öne sürülen erken seçimlerde önemli kayıplar yaşadı. Sonuçlar, parlamento anketlerinde başarısız olan siyasi partilerin destekçilerinin sokak protestolarına yol açtı. Geçen ay, Irak federal mahkemesi Ekim seçimlerinin sonuçlarını onayladı ve etkili Şii lider Mukteda es-Sadr'ın zaferini doğruladı.

El-Sadr'ın bloğu, nihai sonuçlara göre 329 kişilik parlamentoda 73 sandalye elde etti ve yeni başbakanı seçmede üstünlüğü elinde bulunduruyor. Ancak seçim sonuçlarını reddetmeye devam eden ve hükümet kurma sürecinde söz sahibi olmayı talep eden rakip Şii gruplarla gerilimi yönetmek zorunda kalacak.

İkinci sıradaki Sünni el-Takdum (İlerleme) koalisyonu 37 sandalye kazandı.

Seçmen sahtekarlığı iddiasında bulunan İran yanlısı gruplar koltuklarının yaklaşık üçte ikisini kaybetti.

Silahlı grupların destekçileri, Irak hükümetinin ve birçok yabancı diplomatik misyonun bulunduğu başkentin sözde Yeşil Bölgesi çevresinde iki ayı aşkın bir süredir çadırlar kurup oturma eylemi düzenlerken, Irak'ın üst mahkemesine itiraz etti.