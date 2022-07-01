Nijerya'nın 2022 Katar Dünya Kupası'na Katılamamasının Maliyeti

Katar'daki Nijeryalı futbol taraftarları ve işletme sahipleri, takımlarının 21 Kasım - 18 Aralık tarihleri ​​arasında Orta Doğu ülkesinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılmadaki başarısızlığının hala başını belaya sokuyor.

Nijerya'nın Mart ayında Gana'yı yenememesi, onların Katar 2022'ye katılmaya hak kazanmalarını engelledi, bu sadece ülkeyi şok etmekle kalmadı, aynı zamanda Katar'da takımı hareket halinde izlemeyi ve aynı zamanda bundan faydalanmayı dört gözle bekleyen yaklaşık 12.000 Nijeryalıya da büyük bir darbe vurdu.

Yaklaşık 12 yıldır Katar'da yaşayan bir iş adamı olan Ekene Romeo, Super Eagles'ın kalifiye olmamasının kalp kırıcı olduğunu ve finansal olarak kendisini vurduğunu söyledi.

Romeo, “Yoğun talep göreceğini bildiğim 20.000 Nijerya milli takımı forması siparişi vermiştim. Ayrıca Dünya Kupası sırasında Katar'da ilk Nijeryalı eğlence ve moda haftasına ev sahipliği yapmayı planlıyordum, ”dedi

"Etkinlik, Nijerya eğlence ve moda endüstrilerini sergilemek ve tanıtmak için en iyi Afrobeats sanatçılarından, komedyenlerinden ve moda tasarımcılarından bazılarını içeriyordu."

Ancak Romeo, takımın kalifiye olmaması nedeniyle "milli takım formalarının siparişi iptal edildi ve biz onu turnuvaya katılmaya hak kazanan diğer Afrika ülkelerine uyacak şekilde nasıl değiştireceğimizi çalışırken etkinlikler askıya alındı" diye ekledi.

Nijerya, ABD 1994'teki ilk görünümünden bu yana altı Dünya Kupası'nda yer aldı. O zamandan beri, takım Almanya 2006 dışındaki tüm Dünya Kupası turnuvalarına katılmaya hak kazandı.

Nijerya Ulusal Seyahat Acenteleri Birliği (NANTA) Lagos bölgesi sekreteri Bukola Aliu'ya göre, takımın Dünya Kupası'nda olmaması, Kasım 2021'den bu yana uygulanan satış ve seyahat paketlerini etkiledi.

Aliu, Lagos'tan Al Jazeera'ya “Birçok insan Katar'ı gezmekle ilgilendiğini ifade etti” dedi. "Talep azaldı çünkü çoğu insan artık ilgilenmiyor."

Katar'daki BFD Global Travels'tan Emmanuel Nwachukwu, işinin de etkilendiğini söyledi.

"Diğer Nijeryalılar gibi biz de hayal kırıklığına uğradık çünkü iş stratejimiz yoğun bir şekilde Nijeryalı ziyaretçilere yönelikti, ancak Nijerya'dan bilet talebi şu anda son derece düşük."

Katar'daki Nijeryalılar Diaspora Örgütü'nün (NIDO) resmi gastronomik ortağı olan Mama's Place in Qatar'dan Restauranteur Abo Chebib, Al Jazeera'ya artık uluslararası Nijeryalı hayranlardan Katar hakkında soru almadığını söyledi.

yı yenememesi, onların Katar 2022'ye katılmaya hak kazanmalarını engelledi, bu sadece ülkeyi şok etmekle kalmadı, aynı zamanda Katar'da takımı hareket halinde izlemeyi ve aynı zamanda bundan faydalanmayı dört gözle bekleyen yaklaşık 12.000 Nijeryalıya da büyük bir darbe vurdu.