Nijeryalı Kilise Katliamından Kurtulanlar Çileyi Anlatıyor

Ayin yeni bitmişti. İlk silah sesi duyulduğunda koro kapanış ilahilerini söylüyor, rahibin kiliseden çıkmasını bekliyordu.

Saniyeler sonra bir silah sesi daha geldi.

O sırada girişteki gardiyanlar, Lagos'un 343 km güneybatısındaki Owo'daki St Francis Katolik Kilisesi'nin kapılarını kapatmaya çalışıyorlardı. Ancak görgü tanıklarının El Cezire'ye verdiği demeçte, silahlı adamlar gelip cemaatçilere bir saldırı düzenlemeden önce bunu yapamadılar.

Soyadının gizli tutulmasını isteyen 20 yaşındaki kurtulan Andrew, olayın 20 dakika sürdüğünü söyledi. O ve annesi bir koltuğun altına çömeldi ve yara almadan kurtuldu.

“Anneme koştum ve onu ellerinden tuttum ve 'Başını aşağıda tut!' diye bağırıyordum” dedi. "Sonraki 15 ila 20 dakika arasında silah sesleri durmadı. Sadece devam etti ve devam etti.”

Kuzeni kan banyosunda ölen Okechukwu Confidence, saldırı gerçekleştiğinde yakındaki Ojo Oba pazarındaydı ve her şeyin bittiğini gördü. 35 yaşındaki saldırgan, saldırının dört silahlı kişi tarafından gerçekleştirildiğini iddia ediyor.

Confidence, "Ellerinde çantalarla yürüdüler, [hiç kimse] bu çantaların silahlarla [dolu] olduğunu bilmiyordu" dedi. “İlk vurdukları kişi kapıda şeker satan çocuktu. Ondan sonra içeri girdiler ve üç dinamit atmadan önce ara sıra herkese ateş etmeye başladılar.”

Saldırganların olay yerinden kaçmadan önce yakındaki bir arabayı kaçırdıklarını iddia etti.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 50 kişi hayatını kaybetti. Ancak güneybatı eyaleti Ondo'nun en büyük şehirlerinden biri olan Owo'da hayatta kalanlar ve sakinleri, 80 kadar kurban olabileceğini söylüyorlar.

Saldırının ardından dini ve siyasi liderlerden bir dizi kınama geldi. Eyalet Valisi Rotimi Akedolu, attığı tweet'te saldırıyı "aşağılık ve şeytani" olarak nitelendirdi. Devlet Başkanı Muhammadu Buhari soruşturma açılması çağrısında bulundu ve "Ülke asla kötü ve kötü insanlara boyun eğmeyecek" dedi.

Vatikan'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Papa Francis, bir kutlama sırasında acı çeken kurbanlar ve ülke için dua ediyor ve onları teselli etmek için ruhunu gönderebilmesi için ikisini de Rab'be emanet ediyor."

'İstihbarat hatası'

Nijerya'nın bazı bölgelerinde düzenlenen bir dizi sivil hedefli saldırının sonuncusu olan olayın sorumluluğunu hiçbir kuruluş üstlenmedi.

Bunun gibi saldırılar güneybatı bölgesinde nadir görülür ve Nijerya'nın daha barışçıl eyaletlerinden biri olduğuna inanılan Ondo'da daha da fazla. Dış İlişkiler Konseyi tarafından yayınlanan Nijerya Güvenlik Takibi, 2022'nin ilk çeyreğinde ülke genelinde en az 2.968 kişinin silahlı gruplar tarafından öldürüldüğünü bildirdi. Bu ölümlerin yüzde seksen altısı kuzey Nijerya'daydı.

Yerel halk, saldırıyı, etnik ve dini farklılıkların şiddetlendirdiği bitki örtüsünün azalmasına yönelik rekabet nedeniyle, yıllardır ülke çapında çiftçilerle tekrar eden çatışmalara karışan pastoralist çobanlara bağlıyor. Ondo kendini bu çatışmaya kaptırmıştır.

Bu olaylar, bölgenin altı eyaletindeki (Ekiti, Lagos, Ogun, Ondo, Osun ve Oyo) güvenlik güçlerini tamamlamak için devlet destekli bir bölgesel kanunsuz örgüt olan Amotekun'un kurulmasına yol açtı.

Ancak saldırının nedenine ilişkin başka spekülasyonlar da var.

Geçen hafta, merkezi Kogi eyaletindeki bir kültür festivalinde meydana gelen patlamada iki kişi öldü. Nijerya gazetesi The Cable, saldırıyı İslam Devleti Batı Afrika Eyaleti'nin (ISWAP) üstlendiğini bildirdi. 2012 ve 2014 yıllarında Boko Haram eyaletteki hapishanelere saldırdı .

Büyük bir kara kütlesine sahip bir eyalet olan Kogi, federal başkent Abuja'nın yanı sıra dokuz diğer eyaletle sınırlanmıştır. Uzmanlar, ISWAP'ın şimdi Kogi'den Ondo'ya genişleyebileceğine inanıyor.