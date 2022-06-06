Moskova'nın Severodonetsk'te 'Avantajı' Var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Kiev birlikleri doğu kentinin düşmesini önlemeye çalışırken, Rus güçlerinin Severodonetsk'te üstün olduğunu söyledi.

Kremlin, Rusya'nın dışişleri bakanının hava sahasını jetine kapatarak Sırbistan'a ulaşmasını engelleyen Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ı “düşmanca hareketle” suçluyor .

Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı, Rusya savaşının başlamasından bu yana Ukrayna'da en az 32 gazetecinin öldürüldüğünü söyledi.

Moskova, Batı'nın Ukrayna'ya uzun menzilli silah sevkiyatına, Kiev güçlerini Rusya sınırından uzaklaştırarak yanıt vereceği konusunda uyardı.

BM elçisi: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali “insan kaçakçılığı krizine dönüşüyor”

BM Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın işgalinin ardından milyonlarca Ukraynalının "benzeri görülmemiş" bir şekilde yerinden edilmesinin "insan kaçakçılığı krizine dönüştüğüne" inandığını söyledi.

Patten Pazartesi günü New York'ta BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği demeçte, "Çatışmadan kaçan kadın ve çocuklar insan ticareti ve sömürü için hedef alınıyor - bazı durumlarda sığınma isterken tecavüz ve diğer risklere daha fazla maruz kalıyor" dedi.

Patten, Ukrayna'yı askeri olarak destekleyen batılı müttefiklerin de acil durumu ele almak için "tutarlı ve koordineli bir yanıta" ihtiyacı olduğunu söyledi.

Rusya'da otomobil satışları Mayıs'ta %83,5 düştü

Rusya'da yeni otomobil satışları, Batı yaptırımlarının etkilerinin ülke endüstrisini parça kıtlığı ve hızla artan fiyatlar ile vurmasıyla Mayıs ayında yüzde 83,5 düştü.

Avrupa İşletmeler Birliği (AEB) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, otomobil satışlarının Mayıs ayında başka bir tarihi düşük seviyeye düştüğünü söyledi.

Yaptırımların ana tedarik zincirlerini bloke etmesi nedeniyle yeni otomobil satışları Mart ayından bu yana düşüyor. AEB, geçen ay sadece 24.268 aracın satıldığını söyledi. Reuters'in bildirdiğine göre, bir yıl önce satışlar altı kat daha fazlaydı.

Rusya daha fazla ABD yetkilisine ve medya yöneticisine yaptırım uyguladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Moskova'nın Hazine Bakanı Janet Yellen ve Enerji Bakanı Jennifer Granholm'un yanı sıra bir dizi önde gelen savunma ve medya yöneticisi de dahil olmak üzere 61 ABD yetkilisine yaptırım uyguladığını söyledi.

Bakanlık, kişisel yaptırımların “ABD'nin Rus siyasi ve kamuoyundaki şahsiyetlerin yanı sıra yerli iş temsilcilerine karşı sürekli genişleyen yaptırımlarına” misilleme olduğunu söyledi.

Ayrıca Delta Air Lines CEO'su Edward Bastian, Beyaz Saray iletişim direktörü Kate Bedingfield ve New York Menkul Kıymetler Borsası başkanı Jeffrey Sprecher de yer alıyor.