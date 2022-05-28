ABD ve Hollanda'dan, Yemen Süper Tankeri Hakkında Harekete Geçme Çağrısı

ABD ve Hollanda, Yemen kıyılarında bir milyon varilden fazla petrol tutan yıpranmış bir petrol süper tankerinin "yakın tehditlerini" ele almak için uluslararası eylem çağrısında bulundu.

İki ülke, Cuma günü, "çürüyen ve istikrarsız" olarak tanımladıkları FSO Safer'den bir petrol sızıntısının potansiyel ekonomik, çevresel ve insani etkileri konusunda uyarıda bulunan ortak bir bildiri yayınladı.

Açıklamada, "Herhangi bir zamanda sızıntı yapabilir, dökülebilir veya patlayabilir, Körfez bölgesindeki nakliye yollarını ve Kızıldeniz bölgesindeki diğer endüstrileri ciddi şekilde bozabilir, çevresel bir felaketi serbest bırakabilir ve Yemen'deki insani krizi kötüleştirebilir" denildi.

Süper tanker, uzmanlar ve çevre savunucuları tarafından "saatli bomba" olarak adlandırıldı.

Geçen ay Birleşmiş Milletler, petrolü dört ay boyunca süper tankerden geçici bir gemiye boşaltmak için bir plan açıkladı.

Planda, "Hem FSO Safer hem de geçici gemi, tüm petrol kalıcı yedek gemiye aktarılana kadar yerinde kalacaktır" denildi. "FSO Safer daha sonra bir avluya çekilecek ve kurtarılmak üzere satılacaktı."

BM, planın Aden'deki uluslararası kabul görmüş Yemen hükümetinin desteğine sahip olduğunu ve FSO Safer'in bulunduğu bölgeyi kontrol eden Husi isyancılarla bir "mutabakat zaptı imzalandığını" söyledi.

Cuma günü, ABD ve Hollanda, planın ertelenmemesi konusunda uyardı.

"Ekim ayına kadar, şiddetli rüzgarlar ve uçucu akımlar BM operasyonunu daha tehlikeli hale getirecek ve geminin parçalanma riskini artıracak. Bir dökülme durumunda, tek başına temizliğin 20 milyar dolara mal olması bekleniyor "dedi.

Genel finansman da bir sorun gibi görünüyor. Plan, ilk acil durum operasyonu için 80 milyon dolar da dahil olmak üzere 144 milyon dolara mal olacak.

Hollanda ve ABD, hükümetleri ve özel sektörü bu çabayı finanse etmeye yardım etmeye çağırdı.

"Kamu ve özel bağışçıları, etkileri dünyanın hayati nakliye şeritlerinden birinde geçim kaynaklarını, turizmi ve ticareti tahrip edecek bir sızıntıyı, dökülmeyi veya patlamayı önlemeye yardımcı olmak için cömert katkıları göz önünde bulundurmaya çağırıyoruz" dedi.

Geçen ay yapılan bir taahhüt etkinliğinin, acil durum operasyonu için gereken miktarın neredeyse yarısını topladığını, ancak "ilerlemek için acilen daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu" da sözlerine eklediler.

BM yetkilileri, uluslararası nakliye yollarına yönelik çevresel tehdit ve tehlikeye ek olarak, Kızıldeniz'deki Ras Issa'nın batısında bulunan süper tankerden gelen bir sızıntının, yakındaki Hudeyde ve Saleef limanlarını kapatabileceği ve hayati malların yardıma bağımlı Yemen'e akışını bozabileceği konusunda uyardı.