Nijerya'da Tekne Kazasında 17 Kişinin Cesedi Bulundu

Yetkililer, Nijerya'nın ticari başkenti Lagos açıklarında meydana gelen bir tekne kazasının ardından hepsinin gemide olduğuna inanılan 17 ceset çıkardı.

İç su yolları ajansına göre Pazar günü on üç ceset çıkarıldı, diğer dördü önceki gün kurtarıldı.

Yetkililer, teknenin Cuma akşamı bar gece yolculuğunun kurallarına rağmen yola çıktığını söyledi.

Lagos Eyalet Su Yolları Kurumu (LASWA) bölge müdürü Sarat Braimah, gelgitin gemiyi bir mavnaya doğru sürüklediğini ve devrilmesine neden olduğunu söyledi.

Ajans, kaptanın ve aralarında çocukların da bulunduğu 16 yolcunun kaza anında gemide olduğunu söyledi. Ölülerin yaşları hemen açıklanmadı.

Yetkililer, kurtarma ekiplerinin bir imdat çağrısının ardından hızla harekete geçtiğini ve gemidekileri aramaya başladığını söyledi.

Nisan-Temmuz ayları arasındaki yıllık yağışlı mevsimde daha tehlikeli hale gelen Nijerya su yollarındaki kazaların çoğundan teknelerin aşırı kalabalık olması ve yetersiz bakımı sorumludur.

En son kazadan iki gün önce, İkorodu şehrinde teknelerinin alabora olması sonucu iki kişi öldü, 15 kişi kurtarıldı.

Bu arada, son günlerde Lagos eyaletinin büyük bölümleri sular altında kaldı, bu büyük ölçüde zayıf drenaj sistemlerine atfedilen bir fenomen. Yetkililere dayandıran yerel basın, Agege banliyösünde sel sonrasında beş kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Yetkililer seldeki artışı kısmen iklim değişikliğine bağladılar.