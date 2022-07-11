İspanyol Mahkemesi Eski Angola Lideri Dos Santos'un Otopsisine İzin Verdi

Bir mahkeme sözcüsü, bir İspanyol mahkemesinin Cuma günü Barselona'daki bir klinikte ölen Angola'nın eski cumhurbaşkanı José Eduardo dos Santos'un cesedine otopsi yapılmasına karar verdiğini söyledi.

Mahkemenin, henüz yapılmayan otopsi için bir aile üyesinin talebini kabul ettiğini, ancak daha fazla ayrıntı vermediğini söyledi.

Dos Santos'un kızı Tchizé dos Santos'u temsil eden Carmen Varela ailesi hukuk firması, daha önce kanıt sunmadan babasının cesedinin tam otopsi için İspanya'da tutulmasını istediğini söyledi.

Angola Devlet Başkanı João Lourenço'nun ofisine göre, beş yıl önce görevi bırakan selefi, uzun süren bir hastalıktan sonra tedavi gördüğü Barselona'daki Teknon kliniğinde öldü. 79 yaşındaydı.

Klinik, otopsi talebi veya ölümünün detayları hakkında yorum yapmayı reddetti.

Yaşlı dos Santos 2019'dan beri tıbbi tedavi görüyordu. Haziran ayında Portekiz haber ajansı Lusa , Angola hükümetinin eski liderin sağlığının bozulduğunu söylediği için kendisine yakın bir kaynağa atıfta bulunarak Barselona'da yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

Tchizé ve avukatları ayrıca, dos Santos'un cesedinin bir devlet cenazesi için Angola'ya iade edilmesinden ziyade Barselona'ya gömülmek istediğini savunuyorlar.

Yerine geçmek için dos Santos tarafından seçilmiş olmasına rağmen, Lourenço , eski cumhurbaşkanı döneminde, genellikle dos Santos ailesini de içeren milyarlarca dolarlık yolsuzluk iddialarını soruşturmak için hızla harekete geçti.

Birkaç konuşma ve röportaj yapan bir adam olan dos Santos, yolsuzluğun yaygınlaşmasına izin verdiği iddialarına hiçbir zaman özel olarak yanıt vermedi.