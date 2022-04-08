Afrika Hükümetleri Neden Vatandaşların Telefon Hatlarını Engelliyor?

Bu Pazartesi günü, milyonlarca Nijeryalı uyandıklarında telefon görüşmelerinin yasaklandığını gördü. Bağlantısı kesilmiş hatların sayısının, ülke çapındaki toplam 198 milyon hattın üçte birinden fazlası olan 75 milyon kadar olduğu bildiriliyor.

Ancak bu hamle uzun zamandır devam ediyor.

Aralık 2020'de Abuja, ülkedeki rahatsız edici güvensizliğin üstesinden gelme ihtiyacını gerekçe göstererek, tüm SIM kart taşıyıcılarının hatlarını benzersiz bir Ulusal Kimlik Numarasına bağlamaları için bir direktif yayınladı.

Bu son tarih birçok kez ertelendi, ancak geçen hafta silahlı gruplar tarafından bir trene yapılan saldırı bir uyandırma çağrısıydı. Saldırganların kaçırılan yolcuların ailelerini fidye için aramaya başladığına dair çevrimiçi raporlar ortaya çıkmaya başladığında, hükümet harekete geçti ve neredeyse iki yıldır uymayan vatandaşları kesme sözünü yerine getirdi.

Sosyal ağlarda, birçok kişi - özellikle güneyliler - SIM kart bağlantısı ile ulusal kimlik numarası arasındaki bağlantıyı ve yerel olarak haydutlar olarak bilinen, odak eksenleri kuzeybatı ve orta Nijerya'nın alanları olan bu grupların eylemleri arasındaki bağlantıyı tartışıyor.

2015 yılında Nijerya hükümeti, kıtanın en büyük telekom oyuncularından biri olan MTN'ye, doğrulanmamış müşterileri kesmede temerrüde düştüğü için 5,2 milyar dolar para cezası verdi. Ulusal İletişim Komisyonu (NCC) daha önce telekom devine 10 ila 18,6 milyon hattı devre dışı bırakma talimatı vermişti. Ancak hükümet, eski bir Nijerya maliye bakanının yüksek profilli bir şekilde kaçırılmasından sonra harekete geçti; Polis, kaçıranların aile üyeleriyle iletişim kurmak için MTN hatlarını kullandığını söyledi.

Kıta genelinde, diğer şeylerin yanı sıra, iç güvenliği gerekçe göstererek kitlesel bir bağlantı kesme hareketine başlayan hükümetlerin uzamakta olan bir çizgisi var. Mart ayında Zambiya, mobil hatlar kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık hacmini önlemek için iki milyon SIM kartı devre dışı bıraktığını açıkladı.

Kenya medyası ayrıca, Doğu Afrika ülkesindeki yetkililer tarafından kayıtsız SIM kartların devre dışı bırakılması için 15 Nisan'da bir son tarih olduğunu bildirdi - son 10 yılda bu tür üçüncü son tarih. 2013 yılında, silahlı grup El Şebab'ın saldırısından sonra iki milyondan fazla SIM kartı kapattı.

Geçen yıl Tanzanya, suç faaliyetlerine karışan 18.000 SIM kartı engellediğini söyledi. Mobil dolandırıcılıkları da azaltmak amacıyla Gana, her SIM kart taşıyıcısının SIM'lerini Gana Kartına, ulusal ikamet kartına yeniden kaydetmesi veya kaybetmesi için bir direktif yayınladı.

Uzak Hong Kong'da, telefon hattı kayıtlarına yeni kısıtlamalar getirmek için geçen yılki bir öneri bu Mart ayında onaylandı.