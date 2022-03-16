COVID-19: Namibya Maske ve PCR Testlerini Sonlandırdı

Cumhurbaşkanı Hage Geingob, Namibya'da kamusal alanda maske takılması ve aşılanan ziyaretçiler için negatif PCR testlerinin artık gerekli olmadığını söyledi.

Salı günkü başkanlık talimatı, aktif COVID-19 vakalarının yaklaşık 200'e düşmesiyle geldi.

Haziran 2021'de enfeksiyonlar ayda 30.000'den fazla ile zirve yaptı, ancak güney Afrika ülkesi son yedi gün boyunca günde ortalama 14 vaka aldı ve toplam aktif vaka sayısı 222 oldu.

Geingob televizyonda yayınlanan bir brifingde, "Halka açık yerlerde maske takmak artık zorunlu değil." dedi. Ancak toplu taşıma araçları gibi kapalı alanlardaki veya kapalı halk toplantılarındaki insanlar maske takmaya teşvik edildi.

Namibya'ya tam aşılanmış gezginlerin de negatif PCR test sonuçları üretmeleri artık gerekli değildir. Çölle okyanus manzarası ve safari sürüşleriyle ünlü ülkeye seyahat edenlerin artık sadece giriş noktalarında geçerli bir aşı kartı üretmelerine izin veriliyor.

Geingob'a göre ziyaretçi sayısı şu anda salgın öncesi seviyelerin üçte biri seviyesinde.

Namibya'nın 1,7 milyonluk uygun nüfusunun sadece %21,4'ü tamamen aşılandı. Ulusal sürü bağışıklığı elde etmek için önerilen nüfus kapsamı% 60'tır.