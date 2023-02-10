Banka kartı ile maaş alacaklar dikkat: Ödeme ile ilgili sizlere duyuru yapıldı!

Bankamatik kartı hesabınız üzerinden, bankamatik üzerinden aynı emekli maaşı veya sigortalı olarak çalışmış olduğunuz maaşı çekiyorsanız bankadan sizlere uzun vadelerde ödeyebileceğiniz bir kredi paketi hazırlandı. Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan bu açıklamada, maaş müşterileri olan vatandaşlara 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli düşük faizlerle kredi ödemeleri verilecek. Emekli maaşlarınızı veya sigortalı olarak çalışmış olduğunuz maaşları, Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden alıyorsanız, sizlerde 100000 TL'ye kadar ödeme olabilir ve 24 ay vadeli, ister ihtiyac isterseniz de borç kapatma kredisi olarak bu bankalardan nakit kredi kullanabilirsiniz.

Akbank maaş müşterilerine uygun faizli kredi ödemesi...

Akbank üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında, maaş müşterisi olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde ödemeleri gerçekleştirilecek bir kampanya hazırlandı. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde onay alabileceğiniz veya sigortalı olarak çalışıyor olmuş olduğunuz maaş üzerinden maaşınızın belirli katlarına kadar kredi alabileceğiniz bu kampanyalar, sizler için hazırlandı.

Hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet şifresiyle birlikte Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilir ve buradan başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde ödeme alabilirsiniz. Akbank, direk tar icinde isterseniz banka şubelerine giderek kimliğinizle birlikte de bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurusu yapmanız mümkün olacaktır.

Yapı Kredi Bankası, uygun faizlerle ihtiyaç kredisi...

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara banka uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemesi vereceğini açıkladı. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanarak başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyasına en yakın banka şubesine giderek dilediğiniz zaman başvuru yaparak, katılabilirsiniz. Bankadan maaş almanız durumunda kredi kullanmak istiyorsanız, sizlerin kredi notu düşük olsa bile, Yapı Kredi Bankası, sizlere destek verecek ve 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmanıza olanak sağlıyacak.