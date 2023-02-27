Nezaket Nedir, Nazik Olmak Neden Önemlidir?

Nezaket her ne kadar diğer insanlara karşı gösterilse de bundan kişinin kendisi en çok etkilenmektedir. Konu hakkında yapılan araştırmalara göre insanlar diğer kişilere ne kadar nazik davranırsa o kadar mutlu olmaktadır. Nazik bir şekilde davranmak garip bir şekilde bencilce bir iyilik sağlamaktadır ve bu şekilde kişinin mutluluğu ve refahı artmaktadır. Bu durum sosyal hayata da fayda sağlamaktadır ve kişinin ilişkileri güçlenmektedir. Nezaket dolu bir davranışın yakın bir arkadaşınıza ya da tamamen yabancı birine karşı olması fark etmez ve kişinin kendisi bu davranışından dolayı mutluluk duyar. Ne kadar mutlu olduğunuzla nazik davranışlarınızın sayısı doğru orantılı olarak ilerlemektedir.

Nazik olmak ya da nezaket ile ilgili yapılan tüm araştırmalar bir araya geldiği zaman nazik olmanın kesinlikle iyi hissettirdiği bilgisi ortaya çıkmıştır. İnsanlar nazik olduğumuz zaman onlar üzerinde güçlü ve iyi bir etkimizin olduğunu düşünmektedir.

Çevremizi de dönüştürme yeteneğine sahip olan nezaket, onu uygulayan kişiler için çok yüksek bir fayda göstermektedir. Mutluluk ve umut dolu bir hayat yaratmak ya da daha iyi bir yaşam sürmek için nezaket gerekir ve beraberinde sevgi ve saygı da gelir. Hem kendimize hem de etrafınızda bulunan insanları daha iyi hissettiren nezaket bu tavrı benimsediğimiz zaman empati göstermekten çok daha fazlası olmaktadır.

Nezaket duygusu ektiğiniz zaman aynı zamanda iyilik ve merhamet tohumları da ekmiş olursunuz ve mutlaka bunların karşılığını bir gün alırsınız. Refahınızı geliştiren ve ruh halimizi iyi bir moda sokan nezaket basit bir iyilik eylemi olarak da yorumlanabilir. Umutsuzluğu dönüştürebilir, karanlıkta bir ışık olabilir ya da herhangi bir koşulda kişilerin bakış açılarını değiştirmesine fayda gösterebilir. İnsanlara karşı nazik davranmak kendi içimizde de iyileşme yaratmaktadır.