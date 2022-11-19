NETLEŞTİ! Memur, emekli ve asgari ücret zammı belli oldu! İşte zamlı yeni maaşlar

NETLEŞTİ! İşte zamlı yeni maaşlar... Memur, Emekli ve Asgari Ücret zammı belli oldu! Emekli maaşları da bu kapsamda en düşük emekli maaşının 5000 TL bandına yükselmesi beklenen en önemli gelişmeler arasında bulunuyor. Yeni zam gelişmeleriyle beraber kişiler böylelikle yüksek orandan maaş alma avantajına sahip olmuş olacaklar. Bu konuda kesinleşmiş açıklamaların yapılması emeklileri ve memurları rahatlatacağa benziyor. Öte yandan asgari ücretin de 7500 TL bandına çekileceği öne sürüldü.

En Düşük Memur Maaşı 10 bin TL Olacak!

Memur maaşları kapsamında en düşük memur maaşının 10.000 TL olması bekleniyor. Böylelikle memurlar günümüzde 10 bin TL maaş alma fırsatına sahip olabilecekler.

Müjdeli haberlerin detayını Cumhurbaşkanı Erdoğan doğruladı. Erdoğan yaptığı açıklamalarda emekliler için yeni promosyon tekliflerinin de yakın bir zaman dilimi içinde geleceğini dile getirdi.

Erdoğan yapmış olduğu açıklamalarda promosyon oranlarının en düşük 15.000 TL bandına yükseleceğini dile getirdi. Başkanın açıklamaları halk arasında mutluluk ve heyecan yarattı. Bu açıklamaların ardından yeni yılda ödemelerin hemen yapılması maaş sahiplerini mutlu edeceği benziyor.

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