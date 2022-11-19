Meclisten bugün geçti! Başvuru yapılıyor borçlar sıfırlanıyor ve bankalar anında onaylıyor

Başvuru yapılıyor borçlar sıfırlanıyor ve bankalar anında onaylıyor. Meclisten bugün geçti! Fırsatlarla dolu hizmet seçeneğinden yararlanmak isteyenlere bankalar %70 oranında borç silme imkanı sunuyor. Böylelikle vatandaşların borç yükü %70 oranında hafifletilmiş oluyor. Vatandaşların borç yükünün azaltılmasıyla beraber kişiler bu süreçte ayrıcalıklı bir hizmet sürecinden faydalanabiliyorlar. Geçen kanunla beraber vatandaşlar son derece rahatladı ve aynı zamanda bankaların şubelerine akın etmeye başladılar.

Başkan Erdoğan Yürütüyor!

Başkan Erdoğan tarafından yürütülen kampanyanın olanakları meclisten AKP ve MHP oylarıyla nihayetinde geçti. Böylelikle banka borcu olan kişileri borçlarının silinmesine ilişkin yasa meclisten an itibariyle geçmiş oldu. Bakanlık tarafından sağlanan hizmetlerin geniş olanaklara ev sahipliği yapması ve kişilere en iyiyi sunması son günlerde kişileri heyecanlandıran gelişmelerden biri konumundadır.

Kaliteyi ön plana çıkaran bu hizmetler her açıdan avantajlarla dolu günümüzün en kritik hizmetleri arasında bulunuyor. Borçlar bitiyor, dertler gidiyor sloganıyla hareket eden bankalar aynı zamanda taksitlendirme işlemi seçeneğini de yenileme kararı alıyor.

Taksitlendirme seçeneğinin imkanlarla dolu hizmet seçeneklerini ön plana çıkaran bu hizmetler kaliteyi ön plana çıkaran hizmetler konumundadır. Bu fırsatların sunulması borçlu olanların borçlarından kurtulması adına çok önemli bir adım olarak görülüyor. Bu fırsatı değerlendirerek kredi başvurusunda bulunanlar borçlarından kurtularak yeni bir başlangıç yapabilirler. Aldıkları krediyi düzenli olarak ödeyenler için bu bir fırsattır.



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